Bloomberg: ЕС отказал Украине в досрочном финансировании по кредиту на €90 млрд

Евросоюз отклонил запрос Украины ускорить выплату дополнительных €27 млрд по кредиту на €90 млрд, рассчитанному до 2027 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом Украина до конца года может получить уже предусмотренные €37 млрд. По оценке представителей ЕС, этой суммы достаточно, а досрочное финансирование только создаст новую напряженность в 2027 году. Они также предложили, чтобы другие страны, включая Канаду, Норвегию и Японию, предоставили дополнительную поддержку Киеву. Международный валютный фонд оценивает дефицит финансирования Украины в 2027 году в $30–35 млрд.

Запрос Украины стал неожиданностью для некоторых европейских государств, писал The Washington Post. Напряженность также усилилась из-за грядущих выборов и проблем с дефицитом бюджета у самих членов ЕС. Еврокомиссия также отклонила запрос Киева о выделении €220 млн для поддержки фермеров.