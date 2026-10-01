Bloomberg: ЕС отказал Украине в досрочном финансировании по кредиту на €90 млрд
Евросоюз отклонил запрос Украины ускорить выплату дополнительных €27 млрд по кредиту на €90 млрд, рассчитанному до 2027 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
При этом Украина до конца года может получить уже предусмотренные €37 млрд. По оценке представителей ЕС, этой суммы достаточно, а досрочное финансирование только создаст новую напряженность в 2027 году. Они также предложили, чтобы другие страны, включая Канаду, Норвегию и Японию, предоставили дополнительную поддержку Киеву. Международный валютный фонд оценивает дефицит финансирования Украины в 2027 году в $30–35 млрд.
Запрос Украины стал неожиданностью для некоторых европейских государств, писал The Washington Post. Напряженность также усилилась из-за грядущих выборов и проблем с дефицитом бюджета у самих членов ЕС. Еврокомиссия также отклонила запрос Киева о выделении €220 млн для поддержки фермеров.
Кредит ЕС на €90 млрд рассчитан не на полное покрытие потребностей Украины: при согласовании схемы на каждый год предусматривалось по €45 млрд, из которых €30 млрд должны были идти на военные расходы и €15 млрд — на гражданские, тогда как еще треть ежегодной потребности должны были закрывать союзники, не входящие в ЕС. Поэтому досрочная выдача дополнительных €27 млрд меняет не только сроки поступления денег, но и первоначальное распределение финансовой нагрузки между ЕС и другими донорами.
Сам кредит ЕС финансируется за счет заимствований на рынках капитала, подкрепленных бюджетными резервами союза. Украина должна погасить его только после получения российских репараций, а согласованные правила предусматривают наступление погашения в случае выплаты таких репараций.