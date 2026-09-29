ЕК отказалась предоставить Украине €220 млн на поддержку фермеров

Еврокомиссия отклонила запрос Украины о выделении €220 млн для поддержки фермеров. Об этом сообщил Bloomberg министр аграрной политики и продовольствия страны Тарас Высоцкий.

По словам господина Высоцкого, Украина просила ЕС о целевой поддержке аграрного сектора — дополнительно к финансовой помощи, которую блок уже предоставляет. Он уточнил, что нужные средства все же поступят за счет льготного кредита Всемирного банка на $250 млн. Эта помощь позволит «продержаться до нового года», добавил он. Однако уже сейчас следует планировать действия на весну, так как «ситуация остается критической», отметил министр.

Также Тарас Высоцкий сообщил, что в прошлом месяце Киев попросил Брюссель увеличить квоты для биоэтанола и сахара на 2027 год. Что касается экспорта зерна, если вопрос не решится в ближайшие месяцы, по его словам, может наступить «критическая ситуация».