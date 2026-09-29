ЕК отказалась предоставить Украине €220 млн на поддержку фермеров
Еврокомиссия отклонила запрос Украины о выделении €220 млн для поддержки фермеров. Об этом сообщил Bloomberg министр аграрной политики и продовольствия страны Тарас Высоцкий.
По словам господина Высоцкого, Украина просила ЕС о целевой поддержке аграрного сектора — дополнительно к финансовой помощи, которую блок уже предоставляет. Он уточнил, что нужные средства все же поступят за счет льготного кредита Всемирного банка на $250 млн. Эта помощь позволит «продержаться до нового года», добавил он. Однако уже сейчас следует планировать действия на весну, так как «ситуация остается критической», отметил министр.
Также Тарас Высоцкий сообщил, что в прошлом месяце Киев попросил Брюссель увеличить квоты для биоэтанола и сахара на 2027 год. Что касается экспорта зерна, если вопрос не решится в ближайшие месяцы, по его словам, может наступить «критическая ситуация».
Отказ Еврокомиссии в прямой целевой поддержке украинских фермеров может быть обусловлен внутренним давлением в ЕС. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон требовал от Еврокомиссии конкретных мер в отношении импорта украинской продукции, поскольку ее объемы и качество дестабилизируют европейский рынок, в частности, курятины и злаковых. Необходимость оперативного финансирования для украинских аграриев остается критической, так как задержка с весенней посевной кампанией может привести к дефициту продовольствия в Украине и у ее торговых партнеров.
В этих условиях Украина обращается к Всемирному банку, который уже является ключевым финансовым партнером. По состоянию на сентябрь 2023 года, Всемирный банк и Министерство финансов Украины реализовывали 20 совместных проектов на общую сумму около $26,6 млрд, включая $6,6 млрд кредитных средств и $20 млрд грантов. Этот объем сотрудничества стал крупнейшим за все годы взаимодействия, что указывает на отработанный механизм привлечения средств через эту организацию.