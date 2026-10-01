1 октября президент России Владимир Путин встретился с членами Валдайского клуба. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников фиксирует малейшие новости в установочной речи президента России — прежде всего по сравнению с предыдущей.

Со среды на четверг члены Валдайского клуба переночевали в M`ISTRA`L и переехали в Москву, в национальный центр «Россия». Для некоторых это стало сюрпризом, так как думали, что к ним сюда, в M’ISTRA’L, в гости, приедет, конечно, и Владимир Путин, как это и заведено. Но нет, пришлось ехать к нему в Москву. Это было связано, скорее всего, с соображениями безопасности, в том числе и безопасности участников, так что они должны были благодарить организаторов, тем более что в национальном центре «Россия», где все налажено для таких встреч, было просторно и, честно говоря, просто прекрасно, тем более что не съезд же «Единой России» заехал, как не так давно случилось в очередной раз, а всего-то сто с небольшим человек плюс столько же примерно журналистов.

Модератором, как обычно, был Федор Лукьянов, директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» (есть у них и такая).

— Валдайские заседания, конечно, всегда насыщенные, но в соответствии с тем, что происходит в мире, насыщенность и интенсивность растет, равно как и настроение такое, все более приподнятое, если так сказать можно мягко...— признался господин Лукьянов.— В этом году, если попытаться выделить основные понятия того форума, который был предшествующие три дня, я бы сказал, что это перемены.

Владимир Путин, как мне показалось, настороженно посмотрел на Федора Лукьянова. Перемены его, похоже, не вдохновляли.

Подробнее — в репортаже «Оружие большой валдайности».