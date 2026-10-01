Площадь пожара на химзаводе в Краснозаводске достигла 1 тыс. кв. м

Местоположение пяти человек остается неизвестным после начала пожара на химическом заводе в Краснозаводске Сергиево-Посадского округа Подмосковья. Огонь распространился на 1 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Возгорание началось в одном из производственных корпусов предприятия, сообщил временно исполняющий полномочия главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий. Из здания эвакуировали 40 человек.

Произошло обрушение конструкций, пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Причина пожара пока не установлена, однако Алексей Лужецкий исключил связь с ударом БПЛА.