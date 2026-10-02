Эстония запретила транзит российского зерна

Первой прибалтийской страной, запретившей транзит российского зерна, стала Эстония. Аналогичным образом могут поступить Латвия и Литва и если это произойдет, то Россия лишится канала, через который за рубеж отправляется 12% от совокупного объема зернового экспорта. Переориентировать эти потоки сейчас практически некуда, и шансов у российской стороны оспорить решение прибалтийских стран немного.

Правительство Эстонии утвердило запрет на транзит российского и белорусского зерна через территорию страны, сообщил Reuters. Решение принято на основании закона о международных санкциях. Ранее в МИД Эстонии заявляли о намерениях прекратить поставки российского зерна через порты прибалтийских стран. В эстонском министерстве уточнили, что эта деятельность ведется совместно с Латвией и Литвой.

В Эстонии есть два крупных зерновых терминала — в портах Мууга и Силламяэ. В этом сезоне, по словам собеседника “Ъ” на аграрном рынке, отгрузки российского зерна через эти терминалы еще не велись. Но в октябре должны были отправиться первые крупные партии пшеницы, говорит он. Решение эстонских властей страны можно рассматривать скорее как политическое, замечают в «Совэконе». Сами владельцы инфраструктуры в работе с российскими экспортерами, вероятно, заинтересованы. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает, что обычно зерновые терминалы в портах Прибалтики недозагружены.

Подробнее — в материале «Пшеница сбилась с пути».