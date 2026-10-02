Структура автокредитов изменится в пользу дорогих иномарок

Резкое сокращение бюджетного финансирования автокредитов негативно отразится на объемах рынка. В бюджет на ближайшие два года заложено 14 млрд руб. при прежнем плане в 20 млрд руб. При этом субсидированные автокредиты занимали до 15% рынка, а в сегменте новых автомобилей — до 20%. Эксперты полагают, что сокращение господдержки может привести к росту стоимости автокредита и увеличению спроса на иностранные автомобили.

Согласно проекту бюджета, финансирование льготного автокредитования в 2027–2028 годах предлагается сократить почти втрое по сравнению с действующим планом, сообщил «Интерфакс». Так, на льготное автокредитование предусмотрено 14 млрд руб. (по 7 млрд руб. ежегодно) против 20 млрд руб. в 2027 и 2028 годах по действующему бюджету. Как отмечает управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов, «это уже не просто изменение структуры поддержки, а значимое сокращение ее масштаба». При этом сокращение бюджетов происходило в текущем году. Если в 2025 году на льготное кредитование было направлено 34 млрд руб., в 2026 году — лишь 20 млрд руб.

Рынок автокредитования с начала текущего года показывал стабильные результаты. Согласно данным Frank RG, выдачи автокредитов в марте—августе превышали 160 млрд руб. в месяц, а в августе достигли 184 млрд руб., максимального значения с октября 2025 года. За восемь месяцев суммарные выдачи превысили 1,24 трлн руб., что на 29% больше, чем годом ранее. При этом среднемесячное количество кредитов составляло 105–116 тыс., а суммарно за восемь месяцев их количество превысило 800 тыс. При этом, по данным Минпромторга, к концу сентября по программе льготного автокредитования было реализовано более 123 тыс. автомобилей. Таким образом, льготные кредиты обеспечили не менее 10% рынка. С учетом этого, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), на долю новых автомобилей приходится около 70% объема выдач, доля льготных кредитов достигает около 15%.

Подробнее — в материале «Бюджет притормозил льготы».