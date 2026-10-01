Вячеслав Володин перераспределил обязанности между своими заместителями

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 1 октября издал распоряжение о распределении обязанностей между своими заместителями. По сравнению с предыдущим созывом в думском президиуме произошли некоторые перестановки, но комитетами обменялись в том числе и вице-спикеры, сохранившие свои посты.

Согласно распоряжению Вячеслава Володина, сам он, как и в прошлом созыве, будет лично курировать работу комитетов по обороне, по безопасности и противодействию коррупции, по международным делам, а также комиссии по регламенту. Непосредственно за председателем остается и контроль за деятельностью думского аппарата.

Первый вице-спикер Ирина Яровая («Единая Россия», ЕР) будет отвечать за законопроектную деятельность Думы в целом и работу Совета законодателей, организовывать взаимодействие с правительством и администрацией президента. В восьмом созыве этим занимался тогдашний первый зампред Александр Жуков (ЕР). От него к преемнице перейдет и обязанность рассматривать обращения депутатов о командировках (кроме вице-спикеров, лидеров фракций, глав комитетов и комиссий). Решать вопросы по согласованию срочных зарубежных выездов госпоже Яровой поможет первый вице-спикер Иван Мельников (КПРФ).

Кроме того, Ирина Яровая будет координировать работу комитетов по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, по уголовному и административному законодательству, а также мандатной комиссии. Сам господин Мельников сохранит за собой комитет по науке и высшему образованию, а от Александра Бабакова («Справедливая Россия») получит комитет по делам СНГ.

Александру Жукову «в наследство» от Ирины Яровой достанется комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики, а от Ивана Мельникова — комитет по спорту. Также в ведении единоросса остается комитет по бюджету и налогам и в целом координация работы над проектом федерального бюджета.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вице-спикерам расписали комитеты».