Правительство подготовило изменения в налоговом администрировании

Белый дом в составе бюджетного пакета внес в Госдуму проект изменений в Налоговый кодекс — с набором корректировок, в том числе в части налогового администрирования. Так, планируется расширить механизм налогового мониторинга, повысить штрафы за нарушения, а также ужесточить подход к налогообложению контролируемых иностранных компаний. Вошли в законопроект и предложения по учету расходов бизнеса на защиту объектов от атак беспилотников.

Правительственный законопроект помимо мер по точечному повышению налогов предусматривает и изменения в части налогового администрирования.

Так, Белый дом вернулся к планам по расширению периметра налогового мониторинга — механизма добровольного предоставления налоговикам онлайн-доступа к бухгалтерскому и налоговому учету в обмен на освобождение от выездных проверок и возможность избежать штрафов при устранении нарушения. Сейчас для подключения к этому механизму компания должна соответствовать трем критериям: не менее 800 млн руб. активов и годового оборота, 80 млн руб. уплаченных за год налогов. В прошлом году правительство уже предлагало разрешить «вход» в мониторинг лишь по одному из этих критериев, но в итоге отказалось от этой идеи. Внесенный в Госдуму законопроект вновь предусматривает такое послабление.

Подробнее — в материале «Налоги сложили в контрольный пакет».