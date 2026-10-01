Правительство подготовило изменения в налоговом администрировании
Белый дом в составе бюджетного пакета внес в Госдуму проект изменений в Налоговый кодекс — с набором корректировок, в том числе в части налогового администрирования. Так, планируется расширить механизм налогового мониторинга, повысить штрафы за нарушения, а также ужесточить подход к налогообложению контролируемых иностранных компаний. Вошли в законопроект и предложения по учету расходов бизнеса на защиту объектов от атак беспилотников.
Правительственный законопроект помимо мер по точечному повышению налогов предусматривает и изменения в части налогового администрирования.
Так, Белый дом вернулся к планам по расширению периметра налогового мониторинга — механизма добровольного предоставления налоговикам онлайн-доступа к бухгалтерскому и налоговому учету в обмен на освобождение от выездных проверок и возможность избежать штрафов при устранении нарушения. Сейчас для подключения к этому механизму компания должна соответствовать трем критериям: не менее 800 млн руб. активов и годового оборота, 80 млн руб. уплаченных за год налогов. В прошлом году правительство уже предлагало разрешить «вход» в мониторинг лишь по одному из этих критериев, но в итоге отказалось от этой идеи. Внесенный в Госдуму законопроект вновь предусматривает такое послабление.
Подробнее — в материале «Налоги сложили в контрольный пакет».
При допуске компаний по одному финансовому критерию число участников налогового мониторинга, по оценке ФНС, может вырасти минимум втрое. Для налогового контроля это означает перенос части работы в постоянный обмен данными с компаниями, а для бизнеса — возможность рассчитывать на отсутствие выездных проверок и более быстрое закрытие налогового периода.
Подключение не будет бесплатным: компании должны модернизировать системы внутреннего контроля, причем объем доработок и затрат зависит от их технической готовности, масштаба и сложности деятельности. Поэтому расширение периметра даст наибольший эффект для организаций, способных обеспечить налоговикам надежный доступ к учетным данным без ручной перестройки процессов.
Минфин называл расширение мониторинга стратегической целью, связывая его со снижением административной нагрузки и переходом от наказания за нарушение к его предотвращению. При прежнем обсуждении идеи думский комитет по бюджету и налогам опасался, что механизм, задуманный как облегчение взаимодействия, превратится в постоянную выездную проверку; именно этот риск обозначает главное ограничение нового расширения.