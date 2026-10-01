Правительство стремится нормализовать бюджетную политику

Особенностью внесенного в Госдуму проекта нового федерального бюджета является оформленное в цифрах стремление правительства к нормализации бюджетной политики — после бурного роста расходов трех последних лет в 2027-м номинальные траты фактически замораживаются на уровне 2026-го, а относительно размера экономики даже сокращаются — с 20,9% до 19,6% ВВП. Доходы, несмотря на привлечение в бюджет в 2027 году дополнительных 1,5 трлн руб. (прежде всего за счет правки налогового законодательства), из-за уменьшения вклада нефтегазового сектора в экономику также снижаются — с 17,7% до 17,4% ВВП. Такая стабилизация обеих частей федерального бюджета может свидетельствовать о том, что резервы для их дальнейшего наращивания власти признают ограниченными.

Основные параметры отправленного Белым домом в Госдуму в ночь на 1 октября проекта бюджета на 2027 год таковы: доходы — 43,3 трлн руб., расходы — 48,7 трлн руб., дефицит — 5,4 трлн руб., или 2,2% ВВП. Вместе с проектом на следующий год Минфин раскрыл и ранее публично не звучавшие ожидания по исполнению бюджета этого года — при поступлениях в размере 41,2 трлн руб. и тратах 48,5 трлн руб. дефицит-2026 составит 7,3 трлн руб., или 3,2% ВВП.

Таким образом, относительно ожидаемого факта этого года (до конца 2026-го осталось лишь три месяца, и этот прогноз можно считать довольно точным) номинальные доходы в 2027-м должны подрасти на 5%, а расходы — существенно меньше, всего на 0,4%. В более объективном выражении (в процентах ВВП) картина выглядит иной — вместо роста обе части бюджета ждет снижение. Поступления должны сократиться с 17,7% до 17,4% ВВП, а траты — существеннее, с 20,9% до 19,6% ВВП.

Подробнее — в материале «Бюджет подморозило».