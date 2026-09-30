Организаторы митинга против фальсификаций на выборах в Ижевске обратились в суд

Организаторы митинга против фальсификаций на выборах в Ижевске оспаривают решение муниципалитета о невозможности провести демонстрацию. Заседание Октябрьского райсуда столицы Удмуртии состоится во второй половине дня 1 октября, сообщил в Telegram активист Дмитрий Морозов.

Напомним, в муниципалитете невозможность провести мероприятие объяснили аварийным состоянием Монумента дружбы народов «Навеки с Россией», в частности, крепления букв находятся в аварийном состоянии. Альтернативные площадки, по словам активиста, предложены не были. Решение администрации города организаторы считают незаконным.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что митинг планировалось провести днем 3 октября. Уведомление о проведении публичного мероприятия, целью которого было заявлено «выражение общественного мнения в поддержку честных выборов и против фальсификации», поступило в администрацию 22 сентября. Отказ пришел через два дня.