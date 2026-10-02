Как мир пришел и может выйти из топливного кризиса

Масштабный мировой кризис, вызванный хронической нехваткой топлива, в первую очередь дизельного, усугубляется. Серьезное сокращение предложения со стороны крупнейших поставщиков, в том числе России, и высокая конкуренция за оставшиеся объемы подтолкнули цены на нефтепродукты к рекордным уровням, и предпосылок для стабилизации пока не просматривается. США в этих условиях обдумывают введение запрета на экспорт дизтоплива, а в странах ЕС призывают к смягчению требований к качеству. “Ъ” разбирался, какие варианты есть для выхода из топливного кризиса и как текущая ситуация отражается на российских нефтекомпаниях.

Стоимость дизтоплива в США и ЕС обновляет исторические рекорды. По данным Управления энергетической информации Минэнерго США, средние цены в США на третьей неделе сентября превысили $6,5 за галлон, увеличившись на $2,6 год к году. В ЕС дизтопливо, согласно материалам Еврокомиссии (ЕК), подорожало до €2,23 за литр.

Цены растут в условиях сокращения предложения нефти и нефтепродуктов из стран Ближнего Востока, а также действующих ограничений на экспорт дизтоплива из России, которая занимала второе место по поставкам в мире с долей 9,5%.

В Центре ценовых индексов (ЦЦИ) одной из ключевых причин кризиса называют дефицит сырья из-за перекрытия Ормузского пролива и последовавший рост цен на нефть. Осложнила ситуацию приостановка ежедневного экспорта нефти Саудовской Аравией по нефтепроводу Восток—Запад в Красном море. Помимо этого, на несколько месяцев прекратился экспорт готовых нефтепродуктов из стран Персидского залива. В ЦЦИ напоминают, что суммарный мировой морской экспорт дизеля в 2025 году составлял около 5,8 млн б/с и поставщики с Ближнего Востока занимали почти 20%.

Российские ограничения усугубили ситуацию.

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