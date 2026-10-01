Путин рассказал о «добрых многолетних» отношениях с Трампом
Президент России Владимир Путин заявил, что с американским коллегой Дональдом Трампом его связывают «довольно добрые многолетние отношения». Господин Путин поблагодарил американского президента за усилия по урегулированию конфликта на Украине.
«Я ему благодарен за то, что он прилагает усилия по разрешению украинского кризиса и, как я много раз как говорил и убежден в этом, делает это искренне»,— сказал Владимир Путин на форуме «Валдай».
Российский президент поддержал проведение трехсторонней встречи с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Китае. Для этого необходимо определить повестку, подчеркнул Владимир Путин.
Идея трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина обсуждалась на переговорах Путина и Си Цзиньпина 31 августа 2026 года. Однако по состоянию на 29 сентября 2026 года проработка даже возможной двусторонней встречи президентов России и США на саммите АТЭС еще не началась, что указывает на необходимость отдельной дипломатической подготовки для трехстороннего формата.
Организационно проведение такой встречи во многом зависит от хозяев саммита. Российская сторона заявляла, что китайская инициатива по организации потребует значительных усилий и согласования. Дональд Трамп принял приглашение Си Цзиньпина посетить саммит АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября 2026 года, но практическая возможность общей встречи будет определяться не только присутствием трех лидеров, но и заранее согласованной повесткой.