Путин рассказал о «добрых многолетних» отношениях с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что с американским коллегой Дональдом Трампом его связывают «довольно добрые многолетние отношения». Господин Путин поблагодарил американского президента за усилия по урегулированию конфликта на Украине.

«Я ему благодарен за то, что он прилагает усилия по разрешению украинского кризиса и, как я много раз как говорил и убежден в этом, делает это искренне»,— сказал Владимир Путин на форуме «Валдай».

Российский президент поддержал проведение трехсторонней встречи с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Китае. Для этого необходимо определить повестку, подчеркнул Владимир Путин.