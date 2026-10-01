Главный бомбардир российского футбола Артем Дзюба объявил о завершении карьеры

В 38 лет объявил о завершении карьеры Артем Дзюба — герой чемпионата мира 2018 года, лучший бомбардир российского футбола, а еще его enfant terrible со шлейфом всяких скандальных историй и неординарных сюжетных поворотов в профессиональной жизни за спиной.

В четверг, 1 октября, российские информагентства ТАСС и «РИА Новости» распространили заявление Артема Дзюбы. В нем он сообщил, что «можно сказать, завершил карьеру». Дзюба, который прошлый сезон провел в тольяттинском «Акроне», финишировавшем 13-м в чемпионате страны, а в нынешнем не пригодился клубам элитного эшелона, предположил, что, не исключено, сыграет «только за одну из медиакоманд в Кубке России», «для статистики», добавив, что это «неточно».

Новость, конечно, стала поводом вспомнить футбольную биографию игрока, которая на самом деле полна всяких красивых цифр. Среди них есть даже цифры рекордные. Но, естественно, просто констатировать, что именно Артему Дзюбе принадлежит титул главного бомбардира России, примерно как попытаться описать статус Лионеля Месси и Криштиану Роналду, их место в футболе исключительно снайперскими достижениями. Этого чересчур мало. А в случае с Дзюбой — тем более, потому что вся соль его подошедшей к финалу карьеры в том, сколько в ней самого разного намешано. В этом смысле он точно рекордсмен с отрывом.

И дело не столько в разных скандалах, которых в его биографии навалом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рекордсмен широкого профиля».