Криптоблогера Федякину и ее клиента обвинят в организации преступного сообщества

Как стало известно “Ъ”, Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве утяжелило обвинение осужденной за хищение 2 млрд руб. криптоблогеру Валерии Федякиной, известной как Битмама, а также столичному инвестору Гагику Гулакяну. К незаконной банковской деятельности им добавили организацию преступного сообщества. Сами фигуранты вину отрицают.

О том, что следствие усилило фигурантам обвинение, стало известно на заседании Замоскворецкого райсуде Москвы, который 1 октября рассматривал ходатайство следствия о продлении фигурантам срока ареста до 7 января 2027 года. Свою просьбу представитель СКР, в частности, подкрепил доводом о том, что господам Федякиной и Гулакяну вскоре будет предъявлено новое обвинение. По данным “Ъ”, новое дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества — от 12 до 20 лет) было возбуждено в отношении них ГСУ СКР по Москве 29 сентября. Еще одним его фигурантом стал партнер Гагика Гулакяна Ваграм Степанян, который был объявлен в розыск. Его заподозрили в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ — от 7 до 10 лет заключения).

Ранее, как писал “Ъ”, именно господа Гулакян и Степанян стали инициаторами первого уголовного дела уроженки Симферополя, которая называла себя экспертом в области криптовалюты и была известна как Битмама. Валерию Федякину задержали в сентябре 2023 года, когда она была на шестом месяце беременности. Впоследствии она родила дочь в СИЗО. Заявители обвиняли ее в хищении 6,7 млрд руб. при организации так называемых перестановок денежных средств. Данная услуга стала популярной после введения антироссийских санкций и заключалась в том, что бизнесмены, которым требовались деньги на оплату товаров, сдавали их в одной стране, а получали в другой. Позже потерпевшими по ее делу были признаны еще двое предпринимателей, а ущерб снижен до 2,2 млрд руб.

Подробнее — в материале «Битмаме подобрали папу».