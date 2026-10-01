Криптоблогера Федякину и ее клиента обвинят в организации преступного сообщества
Как стало известно “Ъ”, Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве утяжелило обвинение осужденной за хищение 2 млрд руб. криптоблогеру Валерии Федякиной, известной как Битмама, а также столичному инвестору Гагику Гулакяну. К незаконной банковской деятельности им добавили организацию преступного сообщества. Сами фигуранты вину отрицают.
О том, что следствие усилило фигурантам обвинение, стало известно на заседании Замоскворецкого райсуде Москвы, который 1 октября рассматривал ходатайство следствия о продлении фигурантам срока ареста до 7 января 2027 года. Свою просьбу представитель СКР, в частности, подкрепил доводом о том, что господам Федякиной и Гулакяну вскоре будет предъявлено новое обвинение. По данным “Ъ”, новое дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества — от 12 до 20 лет) было возбуждено в отношении них ГСУ СКР по Москве 29 сентября. Еще одним его фигурантом стал партнер Гагика Гулакяна Ваграм Степанян, который был объявлен в розыск. Его заподозрили в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ — от 7 до 10 лет заключения).
Ранее, как писал “Ъ”, именно господа Гулакян и Степанян стали инициаторами первого уголовного дела уроженки Симферополя, которая называла себя экспертом в области криптовалюты и была известна как Битмама. Валерию Федякину задержали в сентябре 2023 года, когда она была на шестом месяце беременности. Впоследствии она родила дочь в СИЗО. Заявители обвиняли ее в хищении 6,7 млрд руб. при организации так называемых перестановок денежных средств. Данная услуга стала популярной после введения антироссийских санкций и заключалась в том, что бизнесмены, которым требовались деньги на оплату товаров, сдавали их в одной стране, а получали в другой. Позже потерпевшими по ее делу были признаны еще двое предпринимателей, а ущерб снижен до 2,2 млрд руб.
Подробнее — в материале «Битмаме подобрали папу».
При обвинении в незаконной банковской деятельности следствие описывает конкретный набор операций: инкассацию, кассовое обслуживание, обмен валюты и переводы без открытия счетов, включая электронные деньги, без регистрации или лицензии. Новая квалификация по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества) дополняет это обвинение, предполагая, что деятельность была организована как объединение нескольких участников с распределением ролей.
Связь Валерии Федякиной, Гагика Гулакяна и Ваграма Степаняна в материалах дела описывается через совместное наращивание переводов. По версии Федякиной, Степанян и Гулакян уговорили ее работать «единой командой» для увеличения объемов переводимых денег. Сначала они приносили деньги для «перестановки» между Москвой и Дубаем с расчетом день в день, а затем перешли к работе в долг, используя ее средства и деньги других инвесторов.