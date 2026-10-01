Битмаме подобрали папу

Как стало известно “Ъ”, Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве утяжелило обвинение осужденной за хищение 2 млрд руб. криптоблогеру Валерии Федякиной, известной как Битмама, а также столичному инвестору Гагику Гулакяну. К незаконной банковской деятельности им добавили организацию преступного сообщества. Сами фигуранты вину отрицают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Битмама

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Битмама

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

О том, что следствие усилило фигурантам обвинение, стало известно на заседании Замоскворецкого райсуда Москвы, который 1 октября рассматривал ходатайство следствия о продлении фигурантам срока ареста до 7 января 2027 года. Свою просьбу представитель СКР, в частности, подкрепил доводом о том, что господам Федякиной и Гулакяну вскоре будет предъявлено новое обвинение. По данным “Ъ”, новое дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества — от 12 до 20 лет) было возбуждено в отношении них ГСУ СКР по Москве 29 сентября. Еще одним его фигурантом стал партнер Гагика Гулакяна Ваграм Степанян, который был объявлен в розыск. Его заподозрили в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ — от 7 до 10 лет заключения).

Ранее, как писал “Ъ”, именно господа Гулакян и Степанян стали инициаторами первого уголовного дела уроженки Симферополя, которая называла себя экспертом в области криптовалюты и была известна как Битмама. Валерию Федякину задержали в сентябре 2023 года, когда она была на шестом месяце беременности. Впоследствии она родила дочь в СИЗО. Заявители обвиняли ее в хищении 6,7 млрд руб. при организации так называемых перестановок денежных средств. Данная услуга стала популярной после введения антироссийских санкций и заключалась в том, что бизнесмены, которым требовались деньги на оплату товаров, сдавали их в одной стране, а получали в другой. Позже потерпевшими по ее делу были признаны еще двое предпринимателей, а ущерб снижен до 2,2 млрд руб.

В июне 2025 года Пресненский райсуд Москвы приговорил госпожу Федякину к семи годам лишения свободы за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). А в апреле 2026 года Гагик Гулакян сам перешел в разряд обвиняемых. Вместе с госпожой Федякиной ему инкриминировали незаконную банковскую деятельности (ч. 2 ст. 172 УК — до 7 лет колонии) на сумму более 5,6 млрд руб. Суд санкционировал его арест.

По версии следствия, с 22 марта по 15 сентября 2023 года, действуя в составе организованной группы, Валерия Федякина, Гагик Гулакян и неустановленные лица извлекли незаконный доход на сумму 315,6 млн руб. и около 184 млн дирхамов ОАЭ (5,3 млрд руб. по тогдашнему курсу ЦБ).

Сам господин Гулакян вину не признал, утверждая, что не занимался «перестановками», а обращался к Битмаме как клиент, для того чтобы «перебросить деньги в ОАЭ» и приобрести там некое оборудование для продажи его в России. Бизнесмен, обвинивший ранее Валерию Федякину в хищении денег, которые ему доверили клиенты, был возмущен тем, что сам впоследствии оказался за решеткой, посетовав, что «вначале его ограбили, а теперь еще и сажают». Однако следствие, судя по всему, сочло, что господа Гулакян и Степанян действовали вместе с Битмамой.

Их новое дело будет в ближайшее время объединено в одно производство с делом о незаконной банковской деятельности, а фигурантам предъявят официальное обвинение.

Защищающие Гагика Гулакяна адвокаты Иван Миронов и Елизавета Меткина считают, что новое обвинение в деле их подзащитного появилось исключительно для того, чтобы не отпускать его из-под стражи. «Без возбуждения дела по ст. 210 УК суд обязан был освободить моего подзащитного, поскольку обвинение в незаконной банковской деятельности исключает возможность избрания судом меры пресечения в виде заключения под стражу и уж тем более ее продление»,— заявил “Ъ” Иван Миронов. Он назвал новые подозрения следствия «абсурдными», подчеркнув, что согласно приговору Пресненского суда Москвы, Гагик Гулакян «являлся лишь клиентом Битмамы в результате чего и стал жертвой мошеннической схемы». «Теперь же следствие утверждает, что Гулакян с Федякиной создали и руководили ОПС. Причем выводы об этом делаются на основании материалов, которые были предоставлены самим Гулакяном еще три года назад, но все эти годы следствие видело только состав мошенничества Федякиной»,— сказала госпожа Меткина. Она посетовала, что «в настоящее время следователь на полном серьезе рассуждает об устойчивой иерархической системе управления, состоявшей из несколько уровней», указывая трех человек, а в качестве примера конспирации преступной деятельности приводит «использование мессенджера WhatsApp со сквозным шифрованием».

Защищающий госпожу Федякину Артем Рябцов также счел новое обвинение «незаконным», подчеркнув, что «ей вменили три разных состава за совершение одних и те же действий», по которым она была уже осуждена.

Мария Локотецкая