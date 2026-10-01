Путин назвал эскалацией учения стран ЕС в Балтийском море

Учения военных европейских стран в Балтийском море, а также попытки задержания российских судов — это эскалация, заявил президент России Владимир Путин.

«Заявления Запада о попытке, подготовке и возможности начать войну с Россией — это их заявления. Учения, это все эскалация»,— сказал господин Путин на форуме «Валдай». По его словам, заявление российских дипломатов о потенциальном применении ядерного оружия для защиты Калининградской области — это не угроза.

«Если речь дойдет до прямого заявления о нападении на Российскую Федерацию, в повестке дня немедленно появится вопрос о применении всех вооружений, которые есть в распоряжении нашей страны»,— добавил президент. Россия понимает, что перед ней «противник с населением в два раза больше», поэтому ей придется использовать «все доступные средства», добавил Владимир Путин.