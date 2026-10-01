Путин назвал эскалацией учения стран ЕС в Балтийском море
Учения военных европейских стран в Балтийском море, а также попытки задержания российских судов — это эскалация, заявил президент России Владимир Путин.
«Заявления Запада о попытке, подготовке и возможности начать войну с Россией — это их заявления. Учения, это все эскалация»,— сказал господин Путин на форуме «Валдай». По его словам, заявление российских дипломатов о потенциальном применении ядерного оружия для защиты Калининградской области — это не угроза.
«Если речь дойдет до прямого заявления о нападении на Российскую Федерацию, в повестке дня немедленно появится вопрос о применении всех вооружений, которые есть в распоряжении нашей страны»,— добавил президент. Россия понимает, что перед ней «противник с населением в два раза больше», поэтому ей придется использовать «все доступные средства», добавил Владимир Путин.
Заявление прозвучало на фоне конкретных претензий Москвы к военной активности Запада в Балтийском море. По словам Путина, одной из целей недавних учений европейских вооруженных сил в регионе стала «отработка захвата гражданских судов» — этот сценарий он упоминал в связи с задержаниями российских танкеров.
Жесткие формулировки в адрес Калининградской области звучали и раньше самого выступления: 30 сентября 2026 года посольство России в Бельгии предупредило НАТО о риске конфликта в случае блокады Калининграда. Таким образом, комментарий президента на форуме «Валдай» продолжил линию публичных предупреждений о защите региона, а не возник на пустом месте.