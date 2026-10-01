ФСИН будет собирать биометрию подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия

Правительство вечером 30 сентября внесло в Госдуму законопроект, разрешающий ФСИН, ее территориальным органам, исправительным колониям, исправительным центрам и СИЗО обрабатывать биометрические данные подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия. Изменения предложены в законы «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы», «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и в Уголовно-исполнительный кодекс.

Поправки позволят ФСИН «централизованно» хранить и обрабатывать биометрические данные, сказано в пояснительной записке. Сейчас их собирают (речь идет о дактилоскопировании и фотосъемке), хранят и обрабатывают более чем в 450 отдельных СИЗО, колониях, исправительных центрах и других учреждениях. Это необходимо, например, для пропуска обвиняемых в здания, «оперативного реагирования» на возможные нарушения, для недопущения побегов и исключения возможности подмены осужденных при явке, говорится в материалах к поправкам. Однако межведомственного взаимодействия между этими учреждениями нет.

Реализация законопроекта позволит создать «правовую основу» для использования персональных данных, необходимую для контроля «перемещений указанных лиц, обеспечения безопасности и предотвращения случаев противоправных действий», пояснили “Ъ” в Минюсте (разработчик поправок).

«Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом»,— заявили “Ъ” в пресс-службе Минюста. Данные принципы, отметили в ведомстве, заложены также в соответствующем приказе ФСИН.

Подробнее — в материале «Ъ» «ФСИН запомнит все лица».