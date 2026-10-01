Жители Тамбовской области стали реже пользоваться банковскими картами

В первом полугодии 2026-го жители Тамбовской области совершили по банковским картам 131,8 млн операций на общую сумму 165,9 млрд руб. Речь идет о снятии наличных, оплате покупок и услуг. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество операций снизилось на 6,4%, однако сумма выросла на 4,4%. Об этом сообщили в тамбовском отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На безналичную оплату товаров и услуг пришлось 95,8% всех операций — 126,2 млн транзакций. Их количество за год сократилось на 6,8%.

Снятие наличных с банковских карт проводилось 5,6 млн раз — на 1,8% чаще, чем в первом полугодии 2025-го.

На конец июня в Тамбовской области действовало 2,5 млн банковских карт. В регионе работают 688 банкоматов и 22,3 тыс. платежных терминалов. За год количество банкоматов увеличилось на 5,7%, тогда как число терминалов для оплаты товаров и услуг сократилось на 6,3%.

Как сообщал «Ъ-Черноземье» в начале сентября, жители областей макрорегиона в среднем увеличили свои сбережения на вкладах на 14%. Тамбовчане же повысили объем срочных вкладов на 17%, до 178,7 млрд руб.

Мария Свиридова