Жители Черноземья с начала года увеличили сбережения на вкладах на 14%

К началу июля жители регионов Черноземья держали на срочных вкладах 1,8 трлн руб. За год объем таких сбережений увеличился на 14%. Остатки на текущих счетах выросли на 15%, до 703,5 млрд руб. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в воронежском отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Воронежской области объем срочных вкладов увеличился заметнее всего в макрорегионе — на 17%, до 633,5 млрд руб. Средства на текущих счетах выросли на 17,5%, до 233,5 млрд руб. Регион лидирует в Черноземье по объему средств вкладчиков как на срочных, так и на текущих счетах.

объем срочных вкладов увеличился заметнее всего в макрорегионе — на 17%, до 633,5 млрд руб. Средства на текущих счетах выросли на 17,5%, до 233,5 млрд руб. Регион лидирует в Черноземье по объему средств вкладчиков как на срочных, так и на текущих счетах. В Тамбовской области жители увеличили объем срочных вкладов на 17%, до 178,7 млрд руб. Остатки на текущих счетах выросли на 24%, до 69,7 млрд руб. По этому показателю регион показал максимальную динамику в макрорегионе.

жители увеличили объем срочных вкладов на 17%, до 178,7 млрд руб. Остатки на текущих счетах выросли на 24%, до 69,7 млрд руб. По этому показателю регион показал максимальную динамику в макрорегионе. В Курской области объем срочных вкладов вырос на 16%, до 241,4 млрд руб., а средства на текущих счетах — на 8%, до 108,7 млрд руб.

объем срочных вкладов вырос на 16%, до 241,4 млрд руб., а средства на текущих счетах — на 8%, до 108,7 млрд руб. В Липецкой области объем средств на срочных вкладах увеличился на 14%, до 240,9 млрд руб. Остатки на текущих счетах выросли на 16%, до 93,9 млрд руб.

объем средств на срочных вкладах увеличился на 14%, до 240,9 млрд руб. Остатки на текущих счетах выросли на 16%, до 93,9 млрд руб. В Орловской области жители увеличили объем срочных вкладов на 11%, до 139,6 млрд руб. Средства на текущих счетах выросли на 16%, до 52,5 млрд руб.

жители увеличили объем срочных вкладов на 11%, до 139,6 млрд руб. Средства на текущих счетах выросли на 16%, до 52,5 млрд руб. Меньше всего в Черноземье объем срочных вкладов вырос в Белгородской области — на 8%, до 375,4 млрд руб. Остатки на текущих счетах увеличились на 13%, до 145,2 млрд руб.

В ЦБ отмечают, что росту сбережений жителей способствовали привлекательные процентные ставки. В начале июля максимальная ставка по вкладам в десяти банках страны, лидирующих по объему депозитного портфеля частных клиентов, составляла 12,8%. По данным регулятора, вклады остаются наиболее популярным способом хранения денег: их выбирают 39% россиян. Еще 31% предпочитает дебетовые карты.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», за последний год на фоне кризиса число клиентов с премиальным обслуживанием у крупных банков в макрорегионе только выросло. Темпы роста различались: у ВТБ показатель увеличился на 8%, у Сбера — на 10,4%, у Совкомбанка — на 48%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Кто платит, тот и заказывает премиум».

Егор Якимов