Ветеран СВО Александр Амелин может возглавить молодежное крыло «Единой России»

Члены «Единой России» обсуждают возможную замену главы молодежного крыла партии (МГЕР) Антона Демидова, раскритиковавшего прошедшую избирательную кампанию. Возможным кандидатом источники «Ъ» называют Александра Амелина — руководителя центрального штаба организации, получившего орден Мужества на СВО.

В конце сентября в сеть утекла запись, на которой Антон Демидов обсуждает прошедшие выборы с главами региональных ячеек партии. Он заявил, что представленность ЕР на билбордах и других рекламных носителях была минимальной, а лозунги «Сила в единстве» и «Пока мы едины, мы непобедимы» назвал «очень сложными для восприятия».

Собеседники «Ъ» в руководстве партии считают, что господин Демидов и раньше «много себе позволял, но на этот раз перешел границу». По мнению политолога Константина Калачева, утечка разговора в свободный доступ говорит о наличии конфликта интересов и аппаратных интриг в партии. Эксперт отмечает, что ситуацию могут использовать, чтобы завершить «чистку» кадров, оставшихся со времен секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака.

Подробнее — в материале «Ъ» «Критикуешь — отвечай».