Ветеран СВО Александр Амелин может возглавить молодежное крыло «Единой России»
Члены «Единой России» обсуждают возможную замену главы молодежного крыла партии (МГЕР) Антона Демидова, раскритиковавшего прошедшую избирательную кампанию. Возможным кандидатом источники «Ъ» называют Александра Амелина — руководителя центрального штаба организации, получившего орден Мужества на СВО.
В конце сентября в сеть утекла запись, на которой Антон Демидов обсуждает прошедшие выборы с главами региональных ячеек партии. Он заявил, что представленность ЕР на билбордах и других рекламных носителях была минимальной, а лозунги «Сила в единстве» и «Пока мы едины, мы непобедимы» назвал «очень сложными для восприятия».
Собеседники «Ъ» в руководстве партии считают, что господин Демидов и раньше «много себе позволял, но на этот раз перешел границу». По мнению политолога Константина Калачева, утечка разговора в свободный доступ говорит о наличии конфликта интересов и аппаратных интриг в партии. Эксперт отмечает, что ситуацию могут использовать, чтобы завершить «чистку» кадров, оставшихся со времен секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака.
Подробнее — в материале «Ъ» «Критикуешь — отвечай».
«Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) в партийной конструкции рассматривается не только как волонтерское объединение. В 2024–2025 годах ее называли кадровым резервом «Единой России», которому обещали поддержку на думских выборах 2026 года. Организации также предлагали активнее участвовать в международной работе и формировании партийного резерва.
У МГЕР уже есть и практическая электоральная функция: технологический штаб организации консультировал участников проекта «Время героев Z» при регистрации на праймериз, оказывая юридическую помощь и содействуя в формировании стратегии и тактики избирательных кампаний. При этом после начала СВО МГЕР в основном сосредоточилась на волонтерской помощи новым регионам, и обсуждение ее реформы в партии прекратилось. Возможная смена руководства приходится на период, когда ранее перед молодежным крылом ставили более широкий набор задач — от волонтерства и мобилизации до работы с избирателями и увеличения базы сторонников.