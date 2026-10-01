Как складывались судьбы глав МГЕР

Татьяна Воронова (2005–2007). После ухода из организации была избрана депутатом Госдумы. В 2011–2013 годах — член ЦИК РФ, после перешла в АП РФ, отвечала за работу с непарламентскими партиями. В 2015–2016 годах возглавляла Управление президента РФ по внутренней политике, в 2016–2021 годах — аппарат Госдумы. С 2021-го — топ-менеджер НОВАТЭКа.

Андрей Турчак (2007–2008). Должность совмещал с членством в Совфеде. В 2009-м стал губернатором Псковской области. В 2017-м вернулся в Совфед, стал зампредом, позже — первым зампредом. Одновременно в 2017–2024 годах был секретарем генсовета «Единой России». С 2024-го — глава Республики Алтай.

Артем Туров (2008–2009). В 2009-м включен в кадровый резерв президента РФ. В 2011-м баллотировался в Госдуму, но мандата не получил. В 2012-м стал координатором «Единой России» по молодежной политике, избран в состав генсовета партии. С 2015-го — депутат Госдумы.

Руслан Гаттаров (2008–2009). В 2010-м избран сенатором от Челябинской области. В 2014-м досрочно прекратил полномочия и стал заместителем губернатора Челябинской области. Ушел в отставку в 2019-м.

Тимур Прокопенко (2010–2012). Будучи председателем МГЕР, в 2011-м избрался депутатом Госдумы. Уже в 2012-м досрочно сложил депутатские полномочия. С тех пор работает замначальника Управления внутренней политики АП РФ.

Максим Руднев (2012–2014). В 2014–2016 годах — глава центрального исполкома «Единой России». В 2017-м стал замруководителя ЦИК партии. С 2020-го — глава регионального исполкома Московского городского отделения партии.

Денис Давыдов (2014–2021). В ноябре 2021-го назначен и. о. зампреда правительства Ставропольского края. В январе 2022-го утвержден в должности зампреда, в октябре того же года ушел в отставку по собственному желанию.