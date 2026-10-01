Астраханская область стала лидером по подорожанию топлива

По данным Росстата, с 22 по 28 сентября бензин в Астраханской области подорожал сильнее, чем в других регионах. Рост составил 5,6%, а средняя цена достигла 80,6 руб. за литр.

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За неделю цены на топливо изменились в 34 регионах, в 22 из них снизились. Особенно заметно подешевел бензин в Крыму — на 3,9% и в Рязанской области — на 2,4%. Среди регионов присутствия «Ъ-Средняя Волга», снизились цены на бензин и в Саратовской области.

Самый дорогой АИ-92 зафиксирован в Дагестане (118,80 руб.), Севастополе (117,67) и Крыму (108,70), самый дешевый — в Омской области (61,71), Коми (64,21) и Башкортостане (64,51). АИ-98 и выше в Крыму стоит 272,59 руб. за литр при средней по стране 103,63 руб.

С начала года бензин в России подорожал на 21,1%: АИ-92 — на 21,4%, АИ-95 — на 21,2%, АИ-98+ — на 16,2%, дизель — на 14%. Цены на топливо в разных регионах могут различаться более чем в два раза.

Нина Шевченко