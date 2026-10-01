Бензин в Саратовской области подешевел за неделю

С 22 по 28 сентября на заправках Саратовской области зафиксировано снижение средних розничных цен на автомобильное топливо. Литр бензина подешевел на 50 копеек — до 80,17 руб., сообщил Росстат.

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Марка АИ-92 подешевела на 40 копеек, до 76,22 руб., АИ-95 потерял 54 копейки и теперь стоит 83,83 руб. Цена на премиальный АИ-98 осталась на прежнем уровне — 129,03 руб.

Заметное падение показало дизтопливо: оно подешевело на 66 копеек, до 83,54 руб. С начала года бензин в России в целом подорожал на 21,1%.

Нина Шевченко