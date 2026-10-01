UEFA возобновил разбирательство против «Барселоны» по «делу Негрейры»
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) возобновил расследование против «Барселоны» по «делу Негрейры» после получения жалобы от принципиального соперника каталонцев мадридского «Реала», сообщает As. По данным газеты, столичный клуб отправил в руководящую континентальную структуру около 50 тыс. страниц документов, касающихся дела.
В период с 2001 по 2018 год «Барселона» выплатила €8,4 млн занимавшему в то время пост заместителя главы технического комитета судей Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Как предполагалось, взамен каталонский клуб получал консультации, связанные с работой арбитров, и отчеты о рефери, получавших назначения на матчи команды. Обвинения в коррупции и фальсификации коммерческих документов в адрес гранда в 2023 году выдвинула прокуратура Барселоны.
UEFA, по данным источника, желает понять мотивы этих платежей и степень их влияния. В организации подтвердили получение от «Реала» документов. Отмечается, что они были направлены инспекторам по этическим и дисциплинарным вопросам. UEFA на основании ст. 4 своего регламента имеет право отстранить клуб от участия в турнирах под своей эгидой в случае, если сочтет, что он пытался манипулировать ходом соревнований.
В официальном заявлении «Реала» отмечается, что в клубе действия «Барселоны» считают «несовместимыми с принципами целостности, прозрачности и честной игры, которые должны превалировать в европейском футболе». Как пишет As, мадридский клуб требует лишить «Барселону» всех титулов, завоеванных с 2001 по 2018 год. За это время каталонцы девять раз стали чемпионами Испании, шесть раз выиграли кубок страны и однажды победили в Лиге чемпионов.
В нынешнем сезоне «Барселона» с семи побед подряд с общим счетом 31:7 стартовала в чемпионате Испании. Команда лидирует в турнирной таблице и опережает ближайшего преследователя — мадридский «Атлетико» — на пять очков. В первом туре общего этапа Лиги чемпионов она разгромила «Фейенорд» — 5:1.
Для санкции UEFA недостаточно установить сам факт платежей: регламент связывает недопуск с выводом о прямой или косвенной причастности клуба к действиям, направленным на подтасовку или попытку повлиять на результат матча. Поэтому ключевым становится доказательство связи платежей с воздействием на результаты встреч, а не только выяснение их формального назначения.
Последствием такого вывода может стать недопуск к международным турнирам; в июне 2023 года два инспектора UEFA рекомендовали отстранить «Барселону» от еврокубков на год, однако это было заключение инспекторов, а не окончательная санкция. В том же году клуб предварительно допустили к турнирам при условии, что он будет информировать этический комитет о ходе расследований и передавать запрошенные документы, то есть сама проверка не означала автоматического немедленного исключения.