Французское правительство приравняло протесты школьников к городским беспорядкам

Правительство Франции провело совещание по поводу продолжающихся по всей стране масштабных протестов школьников, сообщает Le Monde. По его результатам власти объявили, что протесты переросли в городские беспорядки с проявлением насилия. Часть школ переведут на дистанционное обучение. Министерству юстиции поручено заняться поиском и уголовным преследованием ответственных за инциденты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jean-Francois Badias / AP Фото: Jean-Francois Badias / AP

Протесты школьников начались 29 сентября, в день общенациональной забастовки работников госсектора. Старшеклассники протестуют против нехватки учителей, переполненных классов и недостаточного финансирования системы образования. К протестам присоединились школы по всей стране, а также около тридцати университетов. Постепенно выступления переросли в столкновения с полицией. В разных регионах страны ученики заблокировали более 350 школ. Зафиксированы нападения на руководство учебных заведений, взрывы петард, поджоги. Задержаны более 600 человек.

Правительство обвинило оппозиционную левую партию «Непокоренная Франция» в организации беспорядков. В партии же назвали их стихийным протестом против недостойных условий образования.

Екатерина Наумова