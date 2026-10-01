Французское правительство приравняло протесты школьников к городским беспорядкам
Правительство Франции провело совещание по поводу продолжающихся по всей стране масштабных протестов школьников, сообщает Le Monde. По его результатам власти объявили, что протесты переросли в городские беспорядки с проявлением насилия. Часть школ переведут на дистанционное обучение. Министерству юстиции поручено заняться поиском и уголовным преследованием ответственных за инциденты.
Фото: Jean-Francois Badias / AP
Протесты школьников начались 29 сентября, в день общенациональной забастовки работников госсектора. Старшеклассники протестуют против нехватки учителей, переполненных классов и недостаточного финансирования системы образования. К протестам присоединились школы по всей стране, а также около тридцати университетов. Постепенно выступления переросли в столкновения с полицией. В разных регионах страны ученики заблокировали более 350 школ. Зафиксированы нападения на руководство учебных заведений, взрывы петард, поджоги. Задержаны более 600 человек.
Правительство обвинило оппозиционную левую партию «Непокоренная Франция» в организации беспорядков. В партии же назвали их стихийным протестом против недостойных условий образования.
Квалификация протестов как городских беспорядков переводит реакцию властей из плоскости управления школьными конфликтами в уголовно-правовой режим. Во время беспорядков во Франции в июле 2023 года министр юстиции обещал «твердый и систематический» уголовный ответ: к тому моменту 570 участников уже предстали перед судом, а наиболее активные получили тюремные сроки или домашний арест. Тогда же родителям задержанных несовершеннолетних напоминали об уголовной и финансовой ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей, которая могла достигать двух лет тюрьмы и 30 тысяч евро штрафа.
У такого подхода есть и превентивная сторона. В августе 2023 года глава МВД поручал следить за наиболее активными участниками прежних погромов и усиливать работу разведки для прогнозирования новых беспорядков. Поэтому нынешнее поручение о поиске ответственных означает ориентацию не только на прекращение блокад, но и на установление конкретных обвиняемых.