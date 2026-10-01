Суд заочно арестовал обвиняемого в мошенничестве при поставках консервов военным

Как стало известно “Ъ”, в столице военный суд заочно арестовал гендиректора подмосковного мясокомбината «МПК "Селятино"» Артема Барышкова, одного из главных фигурантов уголовного дела о мошенничестве при поставках в войска сотен тонн некачественных консервов для участвующих в СВО подразделений Минобороны. По версии следствия, группа, в которую входили бывший начальник продовольственного управления военного ведомства Виктор Таразевич и несколько коммерсантов, получила незаконный доход более чем на 700 млн руб., а общий ущерб составил 7,5 млрд руб. Несколько обвиняемых находятся в СИЗО, а двое — объявлены в розыск.

Ходатайство представителей Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР о заочном аресте господина Барышкова рассмотрел и удовлетворил 30 сентября 235-й гарнизонный военный суд. Гендиректор производящего консервы подмосковного ООО «МПК "Селятино"» давно был объявлен в федеральный розыск. Согласно версии следствия, именно он создал и возглавил организованную группу, в которую вошли технолог предприятия Зинаида Грищук, начпрод Минобороны полковник Таразевич, руководители «Нармяспрома» Алексей Баранов и Дмитрий Вислобоков, а также бизнесмен Дмитрий Мизгир. Ее целью, как полагают в ГВСУ СКР, являлось хищение бюджетных средств путем использования дешевых ингредиентов, которые «не предусмотрены стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями».

Как рассказывал “Ъ”, уголовное дело было возбуждено об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 11 мая этого года ГВСУ СКР на основании проверок военной прокуратуры и ФСБ. А уже в конце мая господа Таразевич, Баранов и Вислобоков были с санкции суда помещены в СИЗО. Остальные трое фигурантов скрылись. Господина Мизгира в июле задержали в Белоруссии и передали России. В отношении двух других фигурантов имелись лишь отрывочные данные, что они также уехали за границу, возможно в Армению и Турцию. Их объявили в международный розыск. Но поиск по линии Интерпола возможен лишь при подтвержденном судом заочном аресте с момента задержания или экстрадиции. В связи с этим в начале сентября ГВСУ СКР обратилось в военный суд за санкцией в отношении госпожи Грищук, а 30 сентября настала очередь Артема Барышкова.

Подробнее — в материале «Поставщики войска объели».