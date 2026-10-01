Поставщики войска объели

Как стало известно “Ъ”, в столице военный суд заочно арестовал гендиректора подмосковного мясокомбината «МПК "Селятино"» Артема Барышкова, одного из главных фигурантов уголовного дела о мошенничестве при поставках в войска сотен тонн некачественных консервов для участвующих в СВО подразделений Минобороны. По версии следствия, группа, в которую входили бывший начальник продовольственного управления военного ведомства Виктор Таразевич и несколько коммерсантов, получила незаконный доход более чем на 700 млн руб., а общий ущерб составил 7,5 млрд руб. Несколько обвиняемых находятся в СИЗО, а двое — объявлены в розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ходатайство представителей Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР о заочном аресте господина Барышкова рассмотрел и удовлетворил 30 сентября 235-й гарнизонный военный суд. Гендиректор производящего консервы подмосковного ООО «МПК "Селятино"» давно был объявлен в федеральный розыск. Согласно версии следствия, именно он создал и возглавил организованную группу, в которую вошли технолог предприятия Зинаида Грищук, начпрод Минобороны полковник Таразевич, руководители «Нармяспрома» Алексей Баранов и Дмитрий Вислобоков, а также бизнесмен Дмитрий Мизгир. Ее целью, как полагают в ГВСУ СКР, являлось хищение бюджетных средств путем использования дешевых ингредиентов, которые «не предусмотрены стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями».

Как рассказывал “Ъ”, уголовное дело было возбуждено об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 11 мая этого года ГВСУ СКР на основании проверок военной прокуратуры и ФСБ. А уже в конце мая господа Таразевич, Баранов и Вислобоков были с санкции суда помещены в СИЗО. Остальные трое фигурантов скрылись. Господина Мизгира в июле задержали в Белоруссии и передали России. В отношении двух других фигурантов имелись лишь отрывочные данные, что они также уехали за границу, возможно в Армению и Турцию. Их объявили в международный розыск. Но поиск по линии Интерпола возможен лишь при подтвержденном судом заочном аресте с момента задержания или экстрадиции. В связи с этим в начале сентября ГВСУ СКР обратилось в военный суд за санкцией в отношении госпожи Грищук, а 30 сентября настала очередь Артема Барышкова.

По вине последнего, по версии следствия, всего в войска ушло около 170 тонн консервов на 700 млн руб., содержавших, например, куски шкур вместо мяса.

Общий ущерб оценивается во всю сумму контрактов за 2024–2025 годы — 7,5 млрд руб. По контракту от января 2024 года единственным «исполнителем услуг по поставке продовольственных товаров» военным являлось АО «Военторг», а основным соисполнителем соглашения выступало ООО РБЕ. Последнее выбрало себе поставщиком ООО «Нармяспром», заключив договор с его гендиректором Алексеем Барановым. С января прошлого года решением министра обороны единственным поставщиком была определена компания РБЕ. Однако консервы по-прежнему шли от «Нармяспрома», которые оно получало от аффилированного с ним, по данным следствия, МПК «Селятино» Артема Барышкова.

«ООО "Нармяспром" осуществляло поставки в воинские части, дислоцирующиеся и выполняющие задачи в зоне СВО и КТО, консервов мясных (говядина тушеная, мясо цыпленка в собственном соку, свинина тушеная и т. д.), стерилизованных (первые обеденные блюда), мясорастительных (каши гречневая, перловая, рисовая с говядиной)»,— сообщается в материалах дела. Роли в группе, как считают следователи, были четко распределены: производители из МПК «Селятино» «химичили» с продукцией, руководство «Нармяспрома» обеспечивало заказы от РБЕ, полковник Таразевич распределял консервы по частям, а Дмитрий Мизгир обеспечивал взаимодействие между членами группы, а также через свои связи в правоохранительных органах предупреждал сообщников о возможном интересе со стороны силовиков.

По данным “Ъ”, никто из ныне арестованных фигурантов своей вины не признает. Их защита настаивает, что даже если и были поставки некачественной продукции, то все вопросы относились к сфере гражданско-правовых отношений, однако дело не доходило даже до судов, поскольку все претензии вовремя удовлетворялись — шли новые качественные партии, выплачивались компенсации и т. д. Как говорят в окружении фигурантов, все обвинение держится лишь на показаниях засекреченного свидетеля, реально имевшего отношение к махинациям с некачественным мясом, а в рамках дела назначена только пищевая экспертиза, но нет основополагающих финансово-экономической или бухгалтерской. Отдельно отмечается, что состояние здоровья господ Вислобокова и Мизгира оставляет желать лучшего, так как у них якобы имеются заболевания, препятствующие содержанию под стражей, однако добиться обследования и их подтверждения тюремными медиками пока не удается. Представители Дмитрия Вислобокова, помимо этого, также ходатайствовали о переквалификации его действий на особо крупное мошенничество при неисполнении договорных обязательств предпринимательской деятельности (ч. 7 ст. 159 УК РФ), что не предусматривает ареста, но ответа на свои обращения и жалобы в установленные сроки не получили и уже обратились в связи с этим с жалобами к руководству ГВСУ СКР и Главной военной прокуратуры.

Сергей Сергеев