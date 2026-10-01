«Мать-Земля не опирается на китов или слонов»

Солнце вращается вокруг Земли, и колдуны среди нас. Согласно докладу Института психологии РАН, уровень знаний россиян продолжает снижаться. Самую высокую научную грамотность показали городские жители старше 55 лет, а самую низкую — в группе 25-34 лет. При этом общий интерес населения к науке остается высоким. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что решить проблему будет крайне непросто.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Институт психологии РАН презентовал большой доклад о научно-технической политике. В его рамках проводился опрос с целью выявить отношение россиян к науке и технологиям. Результаты, скажем прямо, удручают. В частности, каждый пятый считает, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. 16% респондентов уверены, что первобытные люди жили в одну эпоху с динозаврами, 38% верят в колдунов, а 32% — в способность экстрасенсов предсказывать будущее. Наконец, относительно сложный вопрос: 36% уверены, что антибиотики способны уничтожать вирусы. Проблема в том, что число подобных знатоков год от года увеличивается.

Есть и хорошие новости. Интерес народа российского к науке остается высоким. По крайней мере, две трети опрошенных об этом честно сказали. Нет, это не россияне такие — это общемировая проблема. В развитых странах показатели схожи. Причина все та же: на дворе 21 век, а система образования осталась в 20-м. Не адаптировалась. К тому же современные люди научных книг в большинстве своем не читают, ибо это сложно и долго. Вместо этого активно изучают блоги и блогеров, у которых каждый второй знает абсолютно все. В итоге и учебники составляют, и методички пишут, и учатся по ним одни и те же граждане, которые не утруждают себя изнурительным стремлением докопаться до истины. Впрочем, не будем утомлять аудиторию научными изысканиями, каждый может изучить проблему самостоятельно.

Интересен тезис о том, что чем народ менее образован, тем проще им управлять и контролировать.



В частности, потому что он верит простым лозунгам. Если у меня трудности — виноваты колдуны, экстрасенсы, мировая закулиса, а также Солнце, что вращается вокруг Земли. На самом деле это заблуждение, поскольку на каждый простой лозунг найдется еще проще, например, разбудить Сталина и дать по рукам мироедам, чиновникам и олигархам.

Также очень спорными являются призывы вернуть советскую систему образования. Да, тогда с ясельного возраста практически каждый знал, хоть ночью разбуди, что вокруг чего вращается и кто такие Джордано Бруно и Галилео Галилей. И мать-Земля отнюдь не опирается на китов или слонов. Только вот прошлого не вернешь. Советского Союза больше нет, и его системы образования тоже. Придется строить что-то новое. Удастся или нет, как говорится, другой вопрос.

Дмитрий Дризе