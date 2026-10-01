Песков: правительство продолжает искать альтернативные пути экспорта зерна
Правительство России занимается обеспечением альтернативных путей транспортировки зерна на внешние рынки, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заверил, что страна остается надежным экспортером зерна.
«Мы, конечно, будем дальше выполнять все наши обязательства по той части зерна, которая предназначена для экспорта, а эта часть значительна»,— сказал господин Песков на брифинге. Объемы отгрузки российского зерна на экспорт начали сокращаться в июле из-за ударов ВСУ по судам в Черном и Азовском морях. В середине сентября показатель составил 347 тыс. тонн против 1,3 млн тонн за аналогичный период прошлого года.
Атаки ВСУ привели к тому, что навигация судов усложнилась, а крупнейшие глубоководные зерновые терминалы в России (НКХП, НЗТ и КСК), суммарная мощность по перевалке которых составляет 26,1 млн тонн в год, прекратили работу с 12 августа. Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина отмечала, что сейчас маршруты поставки зерна на внешние рынки сместились в порты Балтии. Сегодня Эстония заблокировала транзит зерна из России и Белоруссии.
Быстро заменить черноморскую схему поставок другим российским портом нельзя: по оценке эксперта, за предшествовавший оценке год через Азово-Черноморский бассейн проходило 80–90% российского зерна. Для сравнения, терминалы Новороссийска отгружали 3,5 млн тонн в месяц, тогда как Усть-Луга и Высоцк вместе с другими портами северо-запада — лишь 100–200 тыс. тонн, поэтому мощности этих направлений несопоставимы.
Наиболее доступным резервом эксперт называл порты стран Балтии: их сезонная мощность оценивается в 5–6 млн тонн и остается недозагруженной. Однако такой маршрут требует отдельно выстраивать оплату и может сопровождаться политическими противоречиями, то есть его расширение не сводится к простому переносу судов из одного порта в другой.
В мае 2026 года к стратегически важным направлениям относили Восточную Африку, Бангладеш, Индонезию, Бразилию, Мексику и Венесуэлу. Для постоянных поставок туда, по оценке эксперта, потребуется развивать отдельный логистический коридор.