Песков: правительство продолжает искать альтернативные пути экспорта зерна

Правительство России занимается обеспечением альтернативных путей транспортировки зерна на внешние рынки, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заверил, что страна остается надежным экспортером зерна.

«Мы, конечно, будем дальше выполнять все наши обязательства по той части зерна, которая предназначена для экспорта, а эта часть значительна»,— сказал господин Песков на брифинге. Объемы отгрузки российского зерна на экспорт начали сокращаться в июле из-за ударов ВСУ по судам в Черном и Азовском морях. В середине сентября показатель составил 347 тыс. тонн против 1,3 млн тонн за аналогичный период прошлого года.

Атаки ВСУ привели к тому, что навигация судов усложнилась, а крупнейшие глубоководные зерновые терминалы в России (НКХП, НЗТ и КСК), суммарная мощность по перевалке которых составляет 26,1 млн тонн в год, прекратили работу с 12 августа. Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина отмечала, что сейчас маршруты поставки зерна на внешние рынки сместились в порты Балтии. Сегодня Эстония заблокировала транзит зерна из России и Белоруссии.