Газета «Коммерсантъ» 01.10.2026, 18:25 Как планируется повысить штрафы (тыс. руб.) Выйти из полноэкранного режима НарушениеСтатья КоАПКто платитБылоПредлагаетсяПроизводство и распространение экстремистских материаловСт. 20.29Граждане1–350–100Должностные лица2–5100–200Юрлица100–1000800–2000Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФСт. 20.3.3 ч. 1Граждане30–5035–50Должностные лица100–200200–370Юрлица300–500600–1000Продажа алкоголя несовершеннолетнемуСт. 14.16 ч. 2.1Граждане30–5060–100Должностные лица100–200200–300Юрлица300–500560–900Организация или проведение митинга без подачи уведомленияСт. 20.2 ч. 2Граждане20–3030–50Юрлица70–200130–370Нарушение организатором порядка организации или проведения митинга и другого публичного мероприятияСт. 20.2 ч. 1Граждане10–2015–25Проживание без паспорта или по недействительному паспорту в Москве и Санкт-ПетербургеСт. 19.15 ч. 2Граждане3–56–10Мелкое хулиганство при неповиновении законному требованию представителя власти или лица, охраняющего порядокст. 20.1 ч. 2Граждане1–2,53–7,5Проживание без паспорта или по недействительному паспортуСт. 19.15 ч. 1Граждане2–34–6Курение, вейпы и кальяны в запрещенных местахСт. 6.24 ч. 1Граждане0,5–1,51–3Распитие алкоголя в запрещенных местахСт. 20.20 ч. 1Граждане0,5–1,51–3Появление пьяным в общественном месте в виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственностьСт. 20.21Граждане0,5–1,51–3Мелкое хулиганствоСт. 20.1 ч. 1Граждане0,5–11–2 Открыть в новом окне