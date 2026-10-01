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Как планируется повысить штрафы (тыс. руб.)

НарушениеСтатья КоАПКто платитБылоПредлагается
Производство и распространение экстремистских материаловСт. 20.29Граждане1–350–100
Должностные лица2–5100–200
Юрлица100–1000800–2000
Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФСт. 20.3.3 ч. 1Граждане30–5035–50
Должностные лица100–200200–370
Юрлица300–500600–1000
Продажа алкоголя несовершеннолетнемуСт. 14.16 ч. 2.1Граждане30–5060–100
Должностные лица100–200200–300
Юрлица300–500560–900
Организация или проведение митинга без подачи уведомленияСт. 20.2 ч. 2Граждане20–3030–50
Юрлица70–200130–370
Нарушение организатором порядка организации или проведения митинга и другого публичного мероприятияСт. 20.2 ч. 1Граждане10–2015–25
Проживание без паспорта или по недействительному паспорту в Москве и Санкт-ПетербургеСт. 19.15 ч. 2Граждане3–56–10
Мелкое хулиганство при неповиновении законному требованию представителя власти или лица, охраняющего порядокст. 20.1 ч. 2Граждане1–2,53–7,5
Проживание без паспорта или по недействительному паспортуСт. 19.15 ч. 1Граждане2–34–6
Курение, вейпы и кальяны в запрещенных местахСт. 6.24 ч. 1Граждане0,5–1,51–3
Распитие алкоголя в запрещенных местахСт. 20.20 ч. 1Граждане0,5–1,51–3
Появление пьяным в общественном месте в виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственностьСт. 20.21Граждане0,5–1,51–3
Мелкое хулиганствоСт. 20.1 ч. 1Граждане0,5–11–2
  • Газета «Коммерсантъ» №182 от 02.10.2026
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