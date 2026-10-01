Как планируется повысить штрафы (тыс. руб.)

Нарушение Статья КоАП Кто платит Было Предлагается Производство и распространение экстремистских материалов Ст. 20.29 Граждане 1–3 50–100 Должностные лица 2–5 100–200 Юрлица 100–1000 800–2000 Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ Ст. 20.3.3 ч. 1 Граждане 30–50 35–50 Должностные лица 100–200 200–370 Юрлица 300–500 600–1000 Продажа алкоголя несовершеннолетнему Ст. 14.16 ч. 2.1 Граждане 30–50 60–100 Должностные лица 100–200 200–300 Юрлица 300–500 560–900 Организация или проведение митинга без подачи уведомления Ст. 20.2 ч. 2 Граждане 20–30 30–50 Юрлица 70–200 130–370 Нарушение организатором порядка организации или проведения митинга и другого публичного мероприятия Ст. 20.2 ч. 1 Граждане 10–20 15–25 Проживание без паспорта или по недействительному паспорту в Москве и Санкт-Петербурге Ст. 19.15 ч. 2 Граждане 3–5 6–10 Мелкое хулиганство при неповиновении законному требованию представителя власти или лица, охраняющего порядок ст. 20.1 ч. 2 Граждане 1–2,5 3–7,5 Проживание без паспорта или по недействительному паспорту Ст. 19.15 ч. 1 Граждане 2–3 4–6 Курение, вейпы и кальяны в запрещенных местах Ст. 6.24 ч. 1 Граждане 0,5–1,5 1–3 Распитие алкоголя в запрещенных местах Ст. 20.20 ч. 1 Граждане 0,5–1,5 1–3 Появление пьяным в общественном месте в виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность Ст. 20.21 Граждане 0,5–1,5 1–3 Мелкое хулиганство Ст. 20.1 ч. 1 Граждане 0,5–1 1–2