Песков: Россия не собирается применять ядерное оружие

Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявление Дмитрия Пескова о том, что Россия не собирается применять ядерное оружие, прозвучало на фоне его же призыва не воспринимать как конфронтационное предупреждение о готовности использовать ядерное оружие в случае блокады Калининграда. Это указывает на то, что подобные заявления могут быть частью политического сигнала, а не прямым объявлением о намерении применить оружие. При этом официальная позиция, озвученная МИД, остается неизменной: применение ядерного оружия возможно только в случаях, описанных в военной доктрине.

Согласно российской военной доктрине, применение ядерного оружия допустимо в случае агрессии в отношении России с применением оружия массового поражения, обычных вооружений или когда под угрозу поставлено существование государства. Из этого не следует, что любое обсуждение блокады автоматически означает наступление одного из этих условий.

Ранее, 11 сентября 2026 года, на фоне обсуждения возможного размещения ядерного оружия в странах Прибалтики, Сергей Лавров называл эти государства «главными боеголовками» НАТО против России, а Дмитрий Песков говорил о необходимости для России принять в отношении них «контрмеры». В публичной риторике по прибалтийскому направлению одновременно присутствуют жесткие предупреждения и оговорка об отсутствии заявленного намерения переходить к применению ядерного оружия.