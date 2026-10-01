Московский музей современного искусства представил ретроспективу Евгения Рухина
Московский музей современного искусства совместно с Музеем AZ и Фондом памяти Евгения Рухина показывает выставку «Рухин. Шаг в беспредметность». Это первая серьезная попытка собрать наследие художника Евгения Рухина (1943–1976), рассеянное по музеям и частным собраниям. А заодно и ответить на вопрос — как получилось, что яркий представитель неофициального искусства со временем оказался почти забыт.
Евгений Рухин погиб при странных обстоятельствах: майской ночью 1976 года в его ленинградской мастерской внезапно вспыхнул пожар. После этого вдова Галина Попова вместе с детьми эмигрировала в США, забрав с собой ряд произведений. Так внушительная часть работ оказалась за рубежом.
В нынешней выставке заокеанские вещи не участвуют, и все же кураторам — Яну Гинзбургу, Елене Милановской, Евгении Шустер — удалось собрать произведения из Третьяковской галереи, Музея AZ, ММОМА и частных коллекций, включая работы Рухина, которые Гинзбург приобрел у наследницы его матери. И показать метод ленинградского нонконформиста как путь от вполне ощутимой фигуративности к почти чистой абстракции.
Подробнее читайте в материале «Абстрактное возвращение».
Евгений Рухин был одним из лидеров ленинградского художественного андерграунда. Его возвращение в музейный контекст связано не только с сохранением наследия отдельного художника, но и с восстановлением памяти о фигуре, которая оспаривала зависимость художника от официальной выставочной системы. Вместе с Оскаром Рабиным он требовал права свободно выставляться и жить продажей картин.
Рухин был одним из инициаторов и организаторов выставки 15 сентября 1974 года на Беляевском пустыре в Москве, вошедшей в историю как Бульдозерная. Эта акция прославила советскую цензуру на весь мир и открыла неофициальному искусству доступ к павильонам ВДНХ и окраинным ленинградским домам культуры. На этом фоне ретроспектива восстанавливает в культурной памяти фигуру, связанную не только с живописью, но и с борьбой за публичное пространство.