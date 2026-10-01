Глава СКР хочет знать, что произошло с учениками татарской гимназии в Саратове

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о проверке обстоятельств ухудшения здоровья учащихся Национальной татарской гимназии имени Героя Советского Союза Г. Г. Рамаева в Саратове. Сообщения о госпитализации школьников появились в социальных медиа, сообщили в центральном аппарате ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Саратовской области Фото: прокуратура Саратовской области

Ранее прокуратура региона сообщала, что 30 сентября школьники обратились за медицинской помощью с жалобами на самочувствие и были госпитализированы. Вместе со специалистами Роспотребнадзора отобраны суточные пробы приготовленной в гимназии пищи.

Проверяются организация питания, соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и обстоятельства произошедшего.

Следствие также организовало процессуальную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Нина Шевченко