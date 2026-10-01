В Саратове начали проверку татарской гимназии после госпитализации школьников

Прокуратура в Саратове организовала проверку после госпитализации учащихся Национальной татарской гимназии имени Героя Советского Союза Г. Г. Рамаева. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Саратовской области Фото: прокуратура Саратовской области

По предварительным данным, 30 сентября школьники обратились за медицинской помощью с жалобами на ухудшение самочувствия и были госпитализированы. В больнице у детей взяли анализы для установления причин состояния и постановки диагноза.

Прокуратура вместе со специалистами Роспотребнадзора проводит проверку, в том числе отобраны суточные пробы приготовленной в гимназии пищи. Проверят организацию питания учащихся и соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, а также установят причины и обстоятельства произошедшего.

Нина Шевченко