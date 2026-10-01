Петр Шерешевский поставил «Мастера и Маргариту» на сцене театра «Маска»
Театральное агентство Леонида Робермана «Арт-Партнер XXI» представило премьеру спектакля «Мастер и Маргарита» на сцене театра «Маска». Режиссер Петр Шерешевский создал собственную сценическую версию романа Булгакова, которую исполняют всего четыре актера: Андрей Максимов, Татьяна Ишматова, Игорь Верник и Виктория Верберг.
Роман Булгакова коварен для театра: на сцене, словно на сеансе черной магии, культовая книга часто оборачивается дешевым балаганом. Даже великий Робер Лепаж в Театре наций ограничился изобретательным, но неглубоким шоу. Самыми удачными же были постановки, где режиссеры не иллюстрировали книгу, а создавали собственное высказывание — например, легендарный спектакль Юрия Любимова в Театре на Таганке.
Петр Шерешевский тоже отошел от прилежного следования тексту и сделал коллаж с резким монтажом сцен. Он целиком отказался от самых выигрышных комических эпизодов похождений свиты Воланда. От них остались только своеобразные зонги с крылатыми фразами: «Аннушка уже пролила масло», «хрусь, пополам», «а чьи это шаги на лестнице?» и так далее. Предполагается, что зрители хорошо помнят роман и легко подхватят эту постмодернистскую игру с цитатами.
Подробнее — читайте в материале «Дьявольский квартет».
«Арт-Партнер XXI» работает как продюсерская структура, отделенная от конкретной театральной сцены: агентство создает спектакль, а его показы проходят на площадке принимающего театра или фестиваля. Например, «Мадам Бовари» агентство создало для открытия фестиваля «Балтийский дом», а «Торговцы резиной» выпустило на сцене МТЮЗа. Такая модель позволяет агентству представлять спектакли на различных площадках.
Репертуар агентство формирует через сотрудничество с приглашенными режиссерами. Продюсер Леонид Роберман привлекал к работе Дмитрия Крымова, Антона Федорова и Петра Шерешевского, поэтому постановка «Мастера и Маргариты» продолжает практику авторских проектов, собранных вокруг режиссерской концепции, а не постоянной сцены агентства.