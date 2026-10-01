Петр Шерешевский поставил «Мастера и Маргариту» на сцене театра «Маска»

Театральное агентство Леонида Робермана «Арт-Партнер XXI» представило премьеру спектакля «Мастер и Маргарита» на сцене театра «Маска». Режиссер Петр Шерешевский создал собственную сценическую версию романа Булгакова, которую исполняют всего четыре актера: Андрей Максимов, Татьяна Ишматова, Игорь Верник и Виктория Верберг.

Роман Булгакова коварен для театра: на сцене, словно на сеансе черной магии, культовая книга часто оборачивается дешевым балаганом. Даже великий Робер Лепаж в Театре наций ограничился изобретательным, но неглубоким шоу. Самыми удачными же были постановки, где режиссеры не иллюстрировали книгу, а создавали собственное высказывание — например, легендарный спектакль Юрия Любимова в Театре на Таганке.

Петр Шерешевский тоже отошел от прилежного следования тексту и сделал коллаж с резким монтажом сцен. Он целиком отказался от самых выигрышных комических эпизодов похождений свиты Воланда. От них остались только своеобразные зонги с крылатыми фразами: «Аннушка уже пролила масло», «хрусь, пополам», «а чьи это шаги на лестнице?» и так далее. Предполагается, что зрители хорошо помнят роман и легко подхватят эту постмодернистскую игру с цитатами.

Подробнее — читайте в материале «Дьявольский квартет».