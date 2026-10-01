Дьявольский квартет

Театральное агентство Леонида Робермана «Арт-Партнер XXI» представило премьеру спектакля «Мастер и Маргарита» на сцене театра «Маска». Режиссер Петр Шерешевский создал собственную сценическую версию романа Булгакова, которую исполняют всего четыре актера: Андрей Максимов, Татьяна Ишматова, Игорь Верник и Виктория Верберг. По мнению Марины Шимадиной, в спектакле сложился идеальный квартет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Ишматова придает своей Маргарите не только хрупкость, но и неистовую ведьминскую энергию

Фото: Настя Черномырдина Татьяна Ишматова придает своей Маргарите не только хрупкость, но и неистовую ведьминскую энергию

Фото: Настя Черномырдина

Роман Булгакова коварен для театра: на сцене, словно на сеансе черной магии, культовая книга часто оборачивается дешевым балаганом. Даже великий Робер Лепаж в Театре наций ограничился изобретательным, но неглубоким шоу. Самыми удачными же были постановки, где режиссеры не иллюстрировали книгу, а создавали собственное высказывание — например, легендарный спектакль Юрия Любимова в Театре на Таганке.

Петр Шерешевский тоже отошел от прилежного следования тексту и сделал коллаж с резким монтажом сцен. Он целиком отказался от самых выигрышных комических эпизодов похождений свиты Воланда. От них остались только своеобразные зонги с крылатыми фразами: «Аннушка уже пролила масло», «хрусь, пополам», «а чьи это шаги на лестнице?» и так далее. Предполагается, что зрители хорошо помнят роман и легко подхватят эту постмодернистскую игру с цитатами.

Зато в спектакле появился еще один план, документальный — отчаянные письма Булгакова к жене и к советскому правительству с просьбой выпустить его за границу или дать хоть какую-то работу, раз его произведения не печатают.

Фигура Булгакова тут явно рифмуется с Мастером, гонимым за свой роман. Система двойников выстраивается и благодаря сценографии Елены Сорочайкиной — винтажным креслам с зеркальными спинками, в которых отражаются и множатся герои.

Четыре актера из «сборной» Шерешевского, работавшие с ним в разных театрах, легко переключаются между персонажами, чье количество, впрочем, сильно сокращено — например, от свиты Воланда остался один Азазелло. Мастера и Иешуа играет Андрей Максимов, одетый в тюремный ватник, с кровоподтеками на лице: судьба художника в тоталитарном государстве здесь показана со всей очевидностью. Актер, широко известный по сериалам «Фишер» и «Слово пацана», казалось бы, не слишком подходит для ролей интеллектуалов-неврастеников и тем более пророков. Но спектакль устроен так, что выражение «играет роль» тут не совсем верно. Мастер-Иешуа скорее становится той Персоной, страдающей жертвой системы, по отношению к которой проявляются другие — прежде всего, Маргарита и Пилат. Как два полюса — безоглядной смелости и позорной трусости, самопожертвования и предательства. Оба делают свой выбор: идти за тем, кого любишь, в кого веришь, и погибнуть — или отойти в сторону и умыть руки.

Маргариту (а также Левия Матвея, который остался верен своему учителю) играет прекрасная петербургская актриса Татьяна Ишматова. Ее героиня — натянутая струна, распахнутые оленьи глаза, полные беды, хрупкость и ядерная внутренняя сила, способная смести все на своем пути. «На театре» редко удается нестыдно показать знаменитый полет Маргариты, чтобы это не превратилось в простой трюк. Ишматова «взлетает» без всяких тросов, просто забравшись на стол и в дьявольском танце выпуская наружу свою ведьминскую энергию.

За Пилата и Воланда отвечает Игорь Верник, и, пожалуй, мы никогда еще не видели его таким — настолько глубоким, погруженным в образ, достоверным в каждом проявлении. И вальяжного сановника, который пытается по телефону по-свойски «решить вопросики» с синедрионом. И охваченного страхом раба, который судорожно вскидывает руку, салютуя в честь императора Тиберия. Экраны, без которых обходится редкий спектакль Шерешевского, служат линзой, проявляющей малейшие нюансы эмоций героя. Даже головную боль прокуратора мы ощущаем почти физически. Но уже в следующую секунду актер превращается в Воланда — развязного, самоуверенного, но не величественного князя тьмы, а скорее посюстороннего представителя органов.

Бала сатаны в спектакле, кстати, нет вообще, и что делала Маргарита среди «висельников и убийц», какие услуги оказывала, чтобы вернуть своего любовника,— неизвестно.

Зато есть канцелярские папки с «делами» и лязг затворов, намекающий, что Мастер был совсем не в психбольнице.

Все остальные многочисленные роли — Азазелло, начальника стражи и верного пса Пилата, Елену Булгакову и даже Сталина — играет блистательная Виктория Верберг из МТЮЗа, неуловимо многоликая, вкрадчивая и нежная, коварная и преданная, ироничная и яростная.

Есть в постановке и игра с предметами, которые крупным планом снимают камеры, и живое музыкальное сопровождение постоянного соавтора режиссера, композитора Ванечки («Оркестр приватного танца»). Но все же Шерешевский не злоупотребляет тут сценическими аттракционами, оставляя на первом плане актеров — и они оправдывают это доверие на все сто. Многофигурный роман, который, например, в нашумевшей экранизации Михаила Локшина превратился в приключенческое фэнтези, здесь становится серьезным и подробным разговором о человеке, который не выбирает время, в котором живет, но может выбрать путь, по которому пройти.