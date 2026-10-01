В ЕР обсуждают увольнение лидера молодежного крыла партии после критики выборов

Руководитель «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) Антон Демидов может лишиться должности из-за критики прошедшей избирательной кампании. На днях в Telegram была опубликована запись его разговора с руководителями региональных ячеек, в ходе которого единоросс прошелся по наружной рекламе, лозунгам и подбору кандидатов на выборах в Госдуму. Источники “Ъ” утверждают, что в партии уже ведутся консультации о замене главы МГЕР.

На записи, появившейся в сети 29 сентября, Антон Демидов заявил, что прошедшая избирательная кампания оказалась «не просто скучной», а «серой» и «невзрачной», и в особенности — кампания «Единой России» (ЕР). По его словам, представленность партии на билбордах и других рекламных носителях была минимальной.

Собеседник “Ъ” в руководстве ЕР утверждает, что для Антона Демидова эти оценки кампании стали «началом конца»: «Он и раньше слишком много себе позволял, но сейчас перешел границу. В партии идут консультации, кто может занять место председателя "Молодой гвардии"». Другой источник “Ъ” добавил, что вопрос о замене Антона Демидова был «отложенным» и обсуждался уже несколько месяцев, однако всплывшая запись стала своего рода катализатором. По словам одного из собеседников “Ъ”, молодежное крыло партии может возглавить руководитель центрального штаба МГЕР Александр Амелин, получивший орден Мужества на спецоперации.

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