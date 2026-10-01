Сотрудников Генконсульства Венгрии в Казани высылают из России

Сотрудникам Генерального консульства Венгрии в Казани предписано в течение двух недель покинуть территорию России. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

Такая же мера распространяется на сотрудников посольства Венгрии в Москве и Санкт-Петербурге.

Как сообщили в МИД России, решение принято в ответ на требование властей Венгрии о высылке российских дипломатических сотрудников.

Ранее о высылке 10 российских дипломатических сотрудников сообщила глава МИД Венгрии Анита Орбан.