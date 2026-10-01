Reuters: Китай ограничил экспорт топлива для пополнения запасов

Китайские нефтеперерабатывающие компании приостановили экспорт топлива в октябре для пополнения запасов, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их словам, сроки возобновления поставок будут зависеть от объемов переработки.

Государственная нефтяная компания PetroChina 30 сентября отменила несколько поставок бензина и авиатоплива, которые были запланированы на октябрь. Другая крупная нефтеперерабатывающая компания Zhejiang Petrochemical Corp не стала планировать поставки на праздничную неделю с 1 по 7 октября.

Аналогичное решение Китай принимал в марте, когда поставки нефти были нарушены из-за конфликта на Ближнем Востоке. Исключение сделано только для экспорта в Гонконг и Макао. На этих новостях нефть Brent подорожала на 1,8%, до 99,81 доллара за баррель, а фьючерсы WTI выросли на 0,5%, до 90,87 доллара.