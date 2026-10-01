Reuters: Китай ограничил экспорт топлива для пополнения запасов
Китайские нефтеперерабатывающие компании приостановили экспорт топлива в октябре для пополнения запасов, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их словам, сроки возобновления поставок будут зависеть от объемов переработки.
Государственная нефтяная компания PetroChina 30 сентября отменила несколько поставок бензина и авиатоплива, которые были запланированы на октябрь. Другая крупная нефтеперерабатывающая компания Zhejiang Petrochemical Corp не стала планировать поставки на праздничную неделю с 1 по 7 октября.
Аналогичное решение Китай принимал в марте, когда поставки нефти были нарушены из-за конфликта на Ближнем Востоке. Исключение сделано только для экспорта в Гонконг и Макао. На этих новостях нефть Brent подорожала на 1,8%, до 99,81 доллара за баррель, а фьючерсы WTI выросли на 0,5%, до 90,87 доллара.
Октябрьская приостановка экспорта топлива китайскими НПЗ, направленная на пополнение внутренних запасов, напоминает аналогичное решение, принятое в марте. Тогда Китай также сокращал экспорт бензина и дизтоплива, что, по объяснению аналитика Кирилла Гуманкова, было вызвано шоком предложения сырья из-за блокировки Ормузского пролива. Это указывает на то, что текущее ограничение может быть мерой управления внутренним балансом запасов и доступного сырья, а не объявленным долгосрочным отказом от экспорта.
Таким образом, при повторении перебоев с сырьем или недостаточной переработке внешние поставки из Китая могут оставаться ограниченными дольше, чем длится праздничная пауза. Для покупателей это означает, что доступность китайского бензина и авиакеросина зависит от загрузки китайских НПЗ и стабильности поставок сырья.