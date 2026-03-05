Bloomberg: Китай приостановил экспорт бензина и дизельного топлива

Власти Китая распорядились, чтобы крупнейшие нефтеперерабатывающие компании немедленно приостановили экспорт дизельного топлива и бензина. Как отмечает Bloomberg, это решение принято в условиях продолжающегося конфликта в Персидском заливе, нарушившего поставки нефти из этого региона.

По данным источников Bloomberg, топ-менеджеры нефтяных компаний получили распоряжение о приостановке экспорта во время встречи с чиновниками Государственного комитета по развитию и реформе КНР. Компаниям, в числе которых государственные PetroChina, Sinopec, CNOOC, Sinochem Group и частная Zhejiang Petrochemical, предписано прекратить заключение новых контрактов, а также добиться отмены уже согласованных поставок. Исключение сделано только для топлива для судов и самолетов, а также поставок в Гонконг и Макао.

Как отмечает Bloomberg, в последние годы Китай стремился диверсифицировать поставки углеводородов, однако до сих пор почти половину необходимой нефти он получал от стран Персидского залива.

