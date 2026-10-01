Песков: Путин был бы рад встретиться с Трампом

Наработок насчет возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае нет, но она может состояться, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что господин Путин был бы рад встретиться с господином Трампом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Я убежден, что президент будет рад там (на саммите АТЭС в Китае,— "Ъ") встретиться с президентом Трампом, и эта встреча была бы необходима не только для наших двух стран, но и для всего мира»,— сказал Дмитрий Песков.

Президенты России и США проводили переговоры на Аляске в августе 2025 года. В сентябре 2026-го Дональд Трамп заявил о готовности вновь встретиться с Владимиром Путиным, когда российско-украинский конфликт будет подходить к завершению.

Дональд Трамп 25 сентября сообщил, что в ноябре прилетит в Китай на саммит АТЭС. В тот же день Владимир Путин сказал, что настроен принять участие в саммите, но окончательное решение будет принято исходя из обстановки в России.