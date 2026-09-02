Трамп заявил о готовности провести саммит с Путиным

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что в будущем он проведет новый саммит с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом господин Трамп сказал на пресс-конференции в Овальном кабинете. Президент США добавил, что он хочет провести такой саммит, когда российско-украинский конфликт будет подходить к завершению.

«Я мог бы сделать это немедленно. Я хочу сделать это, когда война будет заканчиваться, и я думаю, что это произойдет... Я взаимодействую с ними обоими (с Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским.— “Ъ”) и думаю, что они остановят это (конфликт на Украине.— “Ъ”)»,— сказал господин Трамп.

Накануне президент России Владимир Путин говорил, что переговоры по Украине заморожены. Он отмечал, что Москве комфортно работать по Украине с близкими президента США Дональда Трампа. Как писал ТАСС, американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели телефонные переговоры с представителями властей Украины.