Александр Зверев в двух сетах переиграл Кэмерона Норри в первом круге China Open

В первом круге China Open, проходящего в Пекине турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов категории 500 с призовым фондом $4,1 млн, Александр Зверев из Германии в двух сетах переиграл британца Кэмерона Норри. В случае успешного выступления на этом состязании, а также последующем «мастерсе» в Шанхае немецкий теннисист может предрешить в свою пользу исход спора за первое место в итоговом рейтинге с итальянцем Янником Синнером, который не приехал в Пекин из-за травмы колена.

Незадолго до старта Открытого чемпионата Китая стало известно, что первая ракетка мира и двукратный (2023, 2025) победитель этого турнира Янник Синнер, который все еще не тренируется в полную силу из-за травмы колена, прилететь в Пекин не сможет. Таким образом, Александр Зверев, ближайший преследователь итальянца в главном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и лидер по очкам, набранным в этом году, получил возможность значительно увеличить свои шансы в борьбе за первое место по итогам сезона. Отрыв от Синнера в 700 очков, которого Зверев добился по итогам US Open, теперь может возрасти до 1200 баллов. Правда, немецкому теннисисту надо взять титул. Ну а если он сделает то же самое на «мастерсе», который пройдет с 7 по 18 октября в Шанхае, то есть заработает еще 1000 очков, то отставание Синнера станет критическим даже в том случае, если итальянец дойдет там до финала.

Ликвидировать отрыв порядка 2000 очков за несколько оставшихся недель, конечно, возможно, но очень трудно.

Подробнее — в материале «Ъ» «Перед немецкой ракеткой открылась китайская перспектива».