Спектакль-невидимку «Чучело» покажут в пяти городах России

Благотворительный тур спектакля-невидимки «Чучело», приуроченный к десятилетию постановки, пройдет в пяти городах России. Показы запланированы в Москве, Иванове, Сергиевом Посаде, Долгопрудном и Гаврилов-Яме Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой фонда «Искусство, наука и спорт» Фото: предоставлено пресс-службой фонда «Искусство, наука и спорт»

Постановка по повести Владимира Железникова рассчитана на зрячих, незрячих и слабовидящих зрителей. Она проходит без визуального ряда: в помещении нет декораций и сцены, а зрячие посетители надевают светонепроницаемые маски. Действие передают с помощью объемного звука, голосов актеров, тактильных ощущений, запахов и движения воздуха.

Тур откроется 12 октября в школе-интернате № 3 в Гаврилов-Яме. Затем спектакль покажут 13 октября в коррекционной школе-интернате № 2 в Иванове. На 15 октября, Международный день белой трости, запланирован показ в театральном пространстве «КукLab» в Москве. В Московской области постановку представят 10 ноября в Семейном центре имени А.И. Мещерякова в Сергиевом Посаде и 3 декабря в театре «Город» в Долгопрудном.

Главные роли исполняют Янина Исаичкина, Ярослав Жалнин и Ефим Петрунин. После каждого показа запланированы открытые встречи с режиссером и актерами. Посетить спектакли можно бесплатно по предварительной регистрации.

Проект реализует АНО «Здесь» при поддержке программы «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт».

Проект «Спектакли-невидимки» создали в Москве в 2013 году под руководством режиссера Екатерины Негруца в соавторстве с продюсером Ксенией Дмитриевой. В его рамках были поставлены пять спектаклей, зрителями которых стали более 2 000 незрячих и слабовидящих детей в 35 городах России.