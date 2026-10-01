Сантехник перекрыл крен паники

Мужчина, который смотрел документальные фильмы, смог вывести самолет из пике. При этом к профессии пилота он никак не относится, а занимается сантехникой. СМИ обсуждают кинематографичные детали рейса Fly Dubai. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, этот пассажир и трое других предотвратили катастрофу, которая «могла бы стать глобальной».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: IMAGO / Zoonar / Markus Mainka / Global Look Press Фото: IMAGO / Zoonar / Markus Mainka / Global Look Press

30 сентября на рейсе из Дубая в Тель-Авив подрались два пилота. Один из них, по данным СМИ, резко направил лайнер вниз, а затем напал с аварийным топориком на коллегу, пытавшегося ему помешать. На борту находились 174 человека. Сейчас подозреваемого допрашивают в Саудовской Аравии, потом доставят в Объединенные Арабские Эмираты, откуда вылетал рейс.

Спас самолет израильтянин Янив Хайон, ему удалось стабилизировать борт, а потом передать штурвал двум другим пилотам, которые находились в салоне. Об этом он рассказал в интервью СМИ:

«Кто-то из женщин закричал, мы поняли, что это нападение, а затем борт очень сильно затрясло. В этот момент я осознал, что нужно броситься туда, несмотря ни на что. Я побежал в кабину пилотов, и борт начал резко пикировать, нас всех подбросило. Сначала мы вытащили нападавшего, а затем взяли управление под контроль. Я увидел два штурвала, за которыми не было пилотов, и понял, что надо немного потянуть его на себя, таким образом выровнив самолет.

Я просто смотрел программу "Расследование авиакатастроф" и знал, что нужно делать так. Перед посадкой бортпроводники сообщили нам, что мы будем садиться в Саудовской Аравии, нам было совершенно все равно, где приземляться. Главное — оказаться на земле».

У представителей авиаотрасли вызывает вопросы не только драка пилотов, но и сам процесс спасения судна. К моменту, как израильтянин ворвался в кабину, лайнер успел потерять почти 5 км высоты за несколько десятков секунд. Даже подготовленные экипажи не всегда способны стабилизировать самолет в такой ситуации, отмечает заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник:

«За руль можно посадить и сантехника, если им будет управлять командир корабля.

А он, скорее всего, говорил, какую кнопку нажать, что тянуть, как включить автопилот и произвести автоматическую посадку. Но это мое предположение, я не знаю, в каких условиях они находились. Даже подготовленные экипажи не всегда справляются с подобным: самолет перешел в неуправляемое снижение и мог падать с креном. Вообще даже неизвестно, как они в кабину попали — она же бронированная. А если самолет резко падал, как можно было найти топор и вскрыть двери?»

Объединенные Арабские Эмираты сформировали свою группу прокуроров для расследования инцидента. Как сообщает агентство WAM, главная цель — выяснить мотивы поведения пилота. В частности, связан ли поступок летчика с терроризмом, был ли у него какой-то руководитель, а также было ли это событие спонтанным или спланированным.

Израиль, по словам премьера Беньямина Нетаньяху, также готов участвовать в расследовании, но пока практически никаких подробностей об этом нет, говорит журналист израильского русскоязычного «9 канала» Андрей Харазов:

«В Израиле сейчас основной является версия о том, что второй пилот собирался сделать нечто подобное американским терактам. То есть направить самолет на какой-то из израильских небоскребов.

Есть и другая версия, что он собирался, возможно, этот самолет угнать в Иран. До сих пор не очень ясно, что в это время делал сменный экипаж, который потом подключился и повел самолет дальше. Сведения об этом не очень достоверны.

Израиль, конечно же, к расследованию подключен. "Моссад", например, проверил всех новых членов экипажа, которые сменный самолет Fly Dubai выделил, чтобы из Саудовской Аравии вернуть этот рейс в Израиль. Из Эмиратов пока никаких сведений конкретных не поступает. Но даже если они и есть, в стране действует такой режим, что оттуда данные не утекают. Пока все питаются версиями, которые появляются в прессе.

Одна из них заключается в том, что оманский пилот был подсадной: он несколько месяцев работал в компании Fly Dubai и то ли фанатично относился к своей миссии, то ли его заставили совершить преступление шантажом. Что касается пилота, который с ним боролся, прошли слухи, что его именем собираются назвать первый терминал в Бен-Гурионе.

Кроме того, люди, которые помогали бороться с террористом-пилотом, тоже стали народными героями».

Президент Израиля Ицхак Герцог пообещал наградить четырех израильтян, которые обезвредили пилота. Тем временем пострадавший капитан Смит Маччар остается в больнице в Саудовской Аравии. По данным посольства Индии в Эр-Рияде, его состояние стабильное.

Анна Кулецкая, Светлана Белова