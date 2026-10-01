Bloomberg: в сентябре Иран не загрузил нефтью ни одного танкера
В сентябре Иран не загружал танкеры сырой нефтью из-за военно-морской блокады США, пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов. Объемы упали до нуля с примерно 250 тыс. баррелей в день в августе. Это стало первым подобным месяцем с начала конфликта в феврале.
Компании Kpler и Vortexa, анализирующие рынок сырья, также зафиксировали нулевые объемы поставок сырой нефти в прошлом месяце. При этом Bloomberg отмечает, что данные о загрузке основаны на спутниковых снимках и являются предварительными. Иранские танкеры часто начинают посылать сигналы о местоположении только через две недели, когда выходят из внутренних вод в Малаккский пролив или приближаются к Суэцкому каналу.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Одним из ее последствий стала блокировка Ормузского пролива — стратегически важного канала поставки нефти на Ближнем Востоке. До начала боевых действий через Ормузский пролив проходило около 20% мировых поставок нефти (17–20 млн баррелей в сутки). Компания Kpler отмечала, что с середины июля ни один иранский танкер с сырой нефтью не смог пересечь линию блокады. В августе объемы отгрузок упали на 85% по сравнению с началом года.
Блокада направлена не на полное перекрытие Ормузского пролива, а на суда, которые заходят в иранские порты или выходят из них, включая порты на побережье Персидского и Оманского заливов. Нейтральный транзит через пролив в порты других стран и обратно этим ограничением не запрещен, поэтому ключевым узким местом для иранского экспорта становится именно выход из собственных портов под угрозой перехвата судов.
Замена морских поставок сухопутными маршрутами ограничена: по оценке на 9 сентября 2026 года, они могли обеспечить не более 40 тыс. баррелей в сутки. К тому же запас нефти, уже находившейся на танкерах, сократился с 90 млн баррелей в июле до примерно 29 млн, а наземные хранилища к 2 мая 2026 года были заполнены до предела, из-за чего старые танкеры начали использоваться как плавучие резервуары. Изъятие иранской нефти с рынка, по предупреждению аналитиков, усиливает дефицит и создает давление на цены.