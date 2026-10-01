Bloomberg: в сентябре Иран не загрузил нефтью ни одного танкера

В сентябре Иран не загружал танкеры сырой нефтью из-за военно-морской блокады США, пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов. Объемы упали до нуля с примерно 250 тыс. баррелей в день в августе. Это стало первым подобным месяцем с начала конфликта в феврале.

Компании Kpler и Vortexa, анализирующие рынок сырья, также зафиксировали нулевые объемы поставок сырой нефти в прошлом месяце. При этом Bloomberg отмечает, что данные о загрузке основаны на спутниковых снимках и являются предварительными. Иранские танкеры часто начинают посылать сигналы о местоположении только через две недели, когда выходят из внутренних вод в Малаккский пролив или приближаются к Суэцкому каналу.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Одним из ее последствий стала блокировка Ормузского пролива — стратегически важного канала поставки нефти на Ближнем Востоке. До начала боевых действий через Ормузский пролив проходило около 20% мировых поставок нефти (17–20 млн баррелей в сутки). Компания Kpler отмечала, что с середины июля ни один иранский танкер с сырой нефтью не смог пересечь линию блокады. В августе объемы отгрузок упали на 85% по сравнению с началом года.