Бывший разведчик-нелегал Андрей Безруков дал оценку снятому о нем в США сериалу

Газета The New York Times опубликовала список «100 лучших сериалов XXI века». 17-е место в рейтинге занял исторический драматический шпионский сериал «The Americans» («Американцы»), созданный Джо Вайсбергом (бывшим сотрудником ЦРУ) для телеканала FX. В центре истории — Элизабет (Кери Расселл) и Филип Дженнингс (Мэттью Риз), два советских офицера КГБ, действующих под глубоким прикрытием. Прототипом Филипа Дженнингса был Андрей Безруков, профессор МГИМО МИД России, член президиума Совета по внешней и оборонной политике, много лет проработавший в США в качестве разведчика-нелегала. На полях проходящего сейчас в Подмосковье ежегодного форума Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Безруков ответил на вопрос “Ъ”, заслуженно ли сериал получил столь высокую оценку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Андрей Безруков Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ / купить фото Кадр из сериала «Американцы» Фото: Amblin Television Следующая фотография 1 / 2 Андрей Безруков Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ / купить фото Кадр из сериала «Американцы» Фото: Amblin Television

«Да, заслуживает,— сказал Андрей Безруков.— С точки зрения того, как он сделан, от того, как воспроизведена обстановка и аура 1980-х годов, до того, как показаны главные герои с обеих сторон,— это очень сильный сериал». По его словам, создатели сериала к ряду моментов подошли по-своему, добавив туда «всяких убийств, париков, секса и так далее». «Но по сути своей он (сериал.— “Ъ”) показывает реальных людей. Причем показывает очень позитивно, настолько, что за их судьбу переживали даже американские зрители,— отметил собеседник “Ъ”.— Так что по своей целостности, посылу и стремлению подсветить важную межстрановую проблему и эпоху холодной войны он сделан очень хорошо».

Сериал «Американцы» (период трансляции: 30 января 2013-го — 31 мая 2018 года) был удостоен ряда наград, включая четыре премии «Эмми», один «Золотой глобус» и шесть премий Ассоциации телевизионных критиков.

Елена Черненко