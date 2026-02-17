Депутата Госсовета Удмуртии Катрину Селезневу заключили под стражу

Индустриальный районный суд Ижевска избрал меру пресечения в отношении депутата Госсовета Удмуртии и директора спортшколы «Нефтяник» Катрины Селезневой. Ее обвиняют в получении крупной взятки (ст. 290 УК, до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

По предварительной версии следствия, обвиняемая с 1 по 9 сентября 2025 года получила от предпринимателя взятку общей суммой 1,35 млн руб. за лоббирование его интересов и общее покровительство по службе.

Обвиняемая и ее защитники просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 16 апреля.

Напомним, 16 февраля стало известно о задержании Катрины Селезневой.