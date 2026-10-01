Бывший функционер «Динамо» Владимир Михалевский может опять избежать наказания
Как стало известно “Ъ”, в третий раз на скамье подсудимых окажется бывший первый зампред московского отделения спортивного общества «Динамо», обладатель множества ведомственных наград Владимир Михалевский. Предыдущие процессы, где он проходил обвиняемым в особо крупных растрате и мошенничестве, закончились для подсудимого вполне благополучно — ему удалось избежать наказания в связи с истечением сроков давности. Похожая ситуация складывается и сейчас.
2 октября в Тушинском суде Москвы начнется рассмотрение уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бывшего первого заместителя председателя Московской городской организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимира Михалевского.
По данным “Ъ”, 66-летнему бывшему спортивному функционеру вменяется в вину хищение нескольких десятков миллионов рублей у совладельца одной из московских компаний. Адвокат Владимира Михалевского не стал конкретизировать выдвинутые против своего доверителя обвинения. Ранее же он заявлял “Ъ”, что ему непонятно, почему претензии возникли именно к его подзащитному.
Подробнее — в материале «Сила — в посадке».
Истечение срока давности само по себе не означает оправдания. В деле о мошенничестве Владимир Михалевский отказался от прекращения уголовного преследования по нереабилитирующему основанию и заявил, что будет добиваться оправдательного приговора. Для него принципиально различаются прекращение дела из-за срока и судебное решение по существу обвинения.
Прекращение уголовного преследования также не закрывает имущественную сторону спора. В июне 2021 года спортобщество «Динамо» сохранило право требовать предполагаемый ущерб в гражданском порядке; заявленная сумма составляла 21 491 580 руб.