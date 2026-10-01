Бывший функционер «Динамо» Владимир Михалевский может опять избежать наказания

Как стало известно “Ъ”, в третий раз на скамье подсудимых окажется бывший первый зампред московского отделения спортивного общества «Динамо», обладатель множества ведомственных наград Владимир Михалевский. Предыдущие процессы, где он проходил обвиняемым в особо крупных растрате и мошенничестве, закончились для подсудимого вполне благополучно — ему удалось избежать наказания в связи с истечением сроков давности. Похожая ситуация складывается и сейчас.

2 октября в Тушинском суде Москвы начнется рассмотрение уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бывшего первого заместителя председателя Московской городской организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимира Михалевского.

По данным “Ъ”, 66-летнему бывшему спортивному функционеру вменяется в вину хищение нескольких десятков миллионов рублей у совладельца одной из московских компаний. Адвокат Владимира Михалевского не стал конкретизировать выдвинутые против своего доверителя обвинения. Ранее же он заявлял “Ъ”, что ему непонятно, почему претензии возникли именно к его подзащитному.

Подробнее — в материале «Сила — в посадке».