Трамп: уничтожение Ирана привело бы к миру
Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time объяснил слова об «уничтожении Ирана», произнесенные им на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. По его мнению, пока Исламская Республика существует, «мира не будет».
Дональд Трамп
Фото: Manuel Balce Ceneta / AP
Господину Трампу задали вопрос о том, как человек, называющий себя «президентом мира», может призывать к уничтожению целой страны. «Потому что, уничтожив Иран, мы достигли бы мира во всем мире. Не думаю, что с Ираном мир возможен»,— ответил он.
Дональд Трамп добавил, что сроки операции против Ирана затянулись по его инициативе. «Только потому, что я хотел пойти дальше. Я их уничтожил. Я мог бы остановиться на том этапе, но хотел продвинуться дальше. Они мне были не нужны — ведь я уложился в намеченные сроки»,— сказал американский президент. По его словам, экономика, флот и военная авиация страны уничтожены, а инфляция составляет 300%.
Президент США добавил, что отклонил последнее предложение Ирана по мирному урегулированию, поскольку некоторые его аспекты были «недостаточно хороши». По данным Axios, на встрече обсуждали предложенный Катаром компромисс — снятие американской военно-морской блокады в обмен на ограничения ядерной программы Тегерана. В Вашингтоне допускают усиление бомбардировок после промежуточных выборов в Конгресс.
Для Вашингтона сохранение давления имеет переговорный смысл: морская блокада ограничивает экспорт иранской нефти, а ее продолжение, как рассчитывают американские власти, может вынудить Тегеран согласиться на более жесткие условия. Ормузский пролив при этом используется как инструмент воздействия не только на Иран, но и на рынок нефти и газа.
Переговорам мешают три узла: ядерная программа, Ливан и Ормуз. По ядерному вопросу позиции остаются далекими; для Ирана Ливан связан со всей системой сдерживания, тогда как по Ормузу договориться проще, поскольку нынешнее положение невыгодно практически никому.
Продолжение давления осложняется и дефицитом доверия. В октябре 2025 года глава МИД Ирана заявлял, что выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий подорвал доверие к переговорному процессу; поэтому отказ от уступок может сохранять пространство для дальнейшего силового давления, но одновременно затрудняет достижение устойчивой договоренности.