Трамп: уничтожение Ирана привело бы к миру

Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time объяснил слова об «уничтожении Ирана», произнесенные им на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. По его мнению, пока Исламская Республика существует, «мира не будет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Дональд Трамп

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

Господину Трампу задали вопрос о том, как человек, называющий себя «президентом мира», может призывать к уничтожению целой страны. «Потому что, уничтожив Иран, мы достигли бы мира во всем мире. Не думаю, что с Ираном мир возможен»,— ответил он.

Дональд Трамп добавил, что сроки операции против Ирана затянулись по его инициативе. «Только потому, что я хотел пойти дальше. Я их уничтожил. Я мог бы остановиться на том этапе, но хотел продвинуться дальше. Они мне были не нужны — ведь я уложился в намеченные сроки»,— сказал американский президент. По его словам, экономика, флот и военная авиация страны уничтожены, а инфляция составляет 300%.

Президент США добавил, что отклонил последнее предложение Ирана по мирному урегулированию, поскольку некоторые его аспекты были «недостаточно хороши». По данным Axios, на встрече обсуждали предложенный Катаром компромисс — снятие американской военно-морской блокады в обмен на ограничения ядерной программы Тегерана. В Вашингтоне допускают усиление бомбардировок после промежуточных выборов в Конгресс.